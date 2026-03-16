Marina de Cudeyo guarda un minuto de silencio por el presunto asesinato machista de Pedreña

LEER MÁS Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Pedreña

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha convocado este lunes, 16 de marzo, a las 10.00 horas, un minuto de silencio frente a la Casa Consistorial en señal de condena y repulsa por el presunto asesinato por violencia de género ocurrido este sábado en Pedreña, donde presuntamente una mujer de 64 años ha perdido la vida a manos de su pareja de 52.

En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su rechazo a cualquier forma de violencia de género y ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia y allegados de la víctima.

Por último, invita a todos los vecinos del municipio a sumarse a este acto de repulsa.

"Tristeza y dolor" en el ayuntamiento

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, ha dicho que este domingo es un día de "tristeza, pesadumbre y dolor" para el municipio, tras conocerse la detención de un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja de 64 ayer en Pedreña.

"Es una situación mala, fea", ha recalcado ante una muerte violenta a la que "no estamos acostumbrados".

En declaraciones a Europa Press, el regidor, que ha conocido la noticia a primera hora de la tarde, ha señalado que, en principio, no conoce a la pareja y cree que "no son vecinos de toda la vida" del pueblo, aunque sí llevaban varios años viviendo en él, en concreto, en el característico edificio Gorostegui, en la curva del muelle.

Condena de la Delegación del Gobierno y del Gobierno de Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha condenado el presunto asesinato por violencia machista ocurrido este sábado en la localidad de Pedreña (Marina de Cudeyo).

Así lo ha escrito en un mensaje en la red social 'X', donde ha lamentado que Cantabria sufre "el mazazo de la violencia machista". El también secretario general del PSOE de Cantabria ha trasladado toda su solidaridad a la familia de la víctima.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha mostrado su condena "absoluta" a la violencia de género. "No podemos seguir tolerando esta lacra que tanto sufrimiento causa a las mujeres y a la sociedad", ha aseverado la jefa del Ejecutivo cántabro en un mensaje en su perfil de 'X'.

Por último, ha trasladado su cariño y apoyo a los familiares de la víctima.