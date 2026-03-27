Semana Santa en Santander 2026: refuerzo de los servicios turísticos y visitas guiadas al Palacio de La Magdalena

El Ayuntamiento de Santander reforzará los servicios de atención turística y ofrecerá actividades y propuestas diversas durante Semana Santa para ofrecer la mejor acogida y la oferta más completa a los visitantes que elijan Santander como destino.

Así lo ha avanzado el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha destacado que Santander es una ciudad “dinámica y atractiva” con una agenda repleta de propuestas culturales y de ocio para todo tipo de públicos y tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

Para atender las necesidades de los turistas, el Ayuntamiento tendrá en servicio la oficina de información de los Jardines de Pereda, que abrirá este fin semana previo: de 10.00 a 14.00 horas; del lunes 30 al miércoles 1 de abril, de 9.00 a 17.00 horas; de jueves santo a sábado, de 10.00 a 17.00 horas; y el domingo 5, de 10.00 a 14.00 horas.

En ella, los viajeros podrán informarse de todos los recursos turísticos y culturales de la ciudad, así como del programa de actividades disponible para estos días.

Propuestas turísticas en Santander

Entre las propuestas que se pondrán a disposición de los visitantes están las visitas guiadas al Palacio de la Magdalena los días 31 de marzo y 1 de abril habrá teatralización de la historia del Palacio, dentro del 30 aniversario, mientras que el lunes 6 habrá una visita-gincana en dos horarios dependiendo de las edades de los participantes: de 3 a 6 años, de 17.30 a 18.30 horas y de 7 a 10 años, de 19.00 a 20.00 horas.

Asimismo, habrá visitas guiadas del jueves 2 al domingo 5. El jueves habrá visitas de 10:00 a 13:00 horas cada 30 minutos; el viernes y sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.000 cada 30 minutos, y el viernes, de 11:00 a 13:00 también cada 30 minutos.

Para solicitar reserva, los interesados pueden hacerlo a través de la web oficial del Palacio https://www.palaciomagdalena.com/

En los centros del Anillo Cultural, la muralla estará abierta a las 11.00-12.00-13.00-17.00-18.00-y 19.00 (grupo máx. 15 personas); el Refugio Antiaéreo: 11:00-12:00-13:00-17:00-18:00-19:00 (grupo máx. 12 personas); la Torre de la Catedral: 10:30-11:45-16:45-18:00 (grupo máx. 10); y el MAS: 12:00 y 19:00 horas. Para más información, las personas interesadas pueden acceder a la web https://anillocultural.com/

Se llevará a cabo la ruta a pie ‘En la memoria’, todos los días las 11:30 horas, con el siguiente itinerario: 1.- Jardines de Pereda 2.- Centro Botín 3.- Correos 4.- Catedral e Iglesia del Cristo 5.- Mercado de la Esperanza 6.- Ayuntamiento 7.- Iglesia de la Compañía 8.- Plaza Porticada 9.- Mercado del Este 10.- Banco Mercantil y Plaza Pombo.

También hay distintas excursiones por la ciudad para las que se puede consultar en su página web. www.rutasporsantander.com

Otra de las opciones es ‘Saboreando Santander, un tour cultural gastronómico por la ciudad que se puede reservar a través de la web www.smarttoursantander.com Sera todos los viernes y sábados a las 19:30 horas. Información y reservas en 633583242

El Ayuntamiento ofrecerá también rutas en barco con Los Reginas. Información y reservas en www.losreginas.com y 942 21 67 53

Finalmente, se podrá realizar ecoturismo en barco por la Bahía. Información y reservas: www.bahiasantander.es y teléfono 942.236.988/630.258.513 info@bahiasantander.es