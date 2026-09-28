Santander no subirá impuestos, tasas municipales ni precios públicos en 2027

El Ayuntamiento de Santander volverá a mantener congelados en 2027 todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales, con las únicas excepciones de las tasas de suministro de agua y alcantarillado, que se actualizarán un 3,6% en cumplimiento del contrato de concesión vigente, lo que supondrá 43 céntimos al mes. La previsión de recaudación por impuestos, tasas y precios públicos para 2027 se sitúa en torno a los 120 millones, según la estimación proveniente de los ingresos del año pasado.

Cifras ofrecidas por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante la presentación de las ordenanzas fiscales de cara al próximo año. “Seguimos manteniendo todas las bonificaciones, exenciones y gratuidades y protegiendo especialmente a quienes más lo necesitan”, ha afirmado Igual, quien ha recordado que estos beneficios alcanzan a familias numerosas, personas con discapacidad, mayores, menores, desempleados de larga duración y ciudadanos con menores ingresos, además de contemplar incentivos por la generación de actividad económica, empleo y protección medioambiental.

Las bonificaciones afectan a tributos y servicios como el IBI, el impuesto de vehículos, el IAE, el ICIO, la plusvalía, la tasa de basuras, el agua y alcantarillado o las licencias urbanísticas, así como al Conservatorio, el transporte urbano, las instalaciones deportivas y las actividades de los centros cívicos.

A ello se suma un amplio catálogo de prestaciones gratuitas para determinados colectivos, entre ellas, la teleasistencia, el TUS, actividades del IMD y propuestas de los centros cívicos, en función de las circunstancias y requisitos establecidos para cada servicio.

La propuesta económica incorpora de cara al próximo año dos novedades. Una afecta al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que permitirá el pago fraccionado, mientras que la otra se trata del pago único. Una medida con la que los ciudadanos podrán agrupar sus pagos municipales y decidir como distribuirlos de forma mensual, trimestral o semestral.

La propuesta de ordenanzas fiscales ha sido aprobada hoy por la Junta de Gobierno y será trasladada a los grupos para que puedan realizar sus sugerencias. Posteriormente será estudiada en Comisión de Economía y elevada al Pleno para su aprobación inicial.

Tras su publicación se abrirá el correspondiente periodo de información pública. Si no se presentan alegaciones, las ordenanzas quedarán aprobadas definitivamente; en caso contrario, deberán resolverse antes de regresar a la Comisión y al Pleno. El calendario municipal se ha diseñado para garantizar que las ordenanzas fiscales estén en vigor el 1 de enero de 2027.