Santander remite al juzgado la documentación requerida sobre los protocolos en la Policía Local por El Bocal

El Ayuntamiento de Santander ha remitido este lunes, 23 de marzo, la documentación sobre los protocolos de actuación en la Policía Local, requerida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en el marco de las diligencias previas relacionadas con el accidente del Bocal del pasado 3 de marzo, en el que fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida.

En respuesta al oficio judicial, se ha trasladado, dentro del plazo previsto, el informe elaborado por el jefe de la Policía Local en el que se detalla el funcionamiento del sistema de atención de avisos ciudadanos y los protocolos de actuación vigentes en la fecha de los hechos, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Esta documentación se suma a la enviada el pasado martes, 17 de marzo, respondiendo a los cinco puntos requeridos por la jueza con un total de 17 documentos, que abarcan aspectos clave de la obra y su gestión posterior.

El Ayuntamiento ha reiterado su respeto y "confianza absoluta" en la investigación judicial abierta y ha manifestado su "plena disposición" a colaborar con la Justicia aportando la documentación e información que le sea requerida.