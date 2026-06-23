CORTE CALLE TRÁFICO

Santander cortará al tráfico la Cuesta de las Ánimas una semana: desde este martes al día 30

Para trabajos de fresado del pavimento y aglomerado de zonas de calzada y aparcamientos, dentro de la reforma integral de la calle

María Agudo

Santander |

Santander cortará al tráfico la Cuesta de las Ánimas una semana: desde este martes al día 30
Santander cortará al tráfico la Cuesta de las Ánimas una semana: desde este martes al día 30 | Europa Press

El Ayuntamiento de Santander procederá este martes, 23 de junio, y hasta el próximo martes, día 30, al corte total de la calle Cuesta de las Ánimas, entre los cruces con la Plaza Numancia y la calle Alta, para acometer trabajos de renovación de la calle.

Consistirán en el fresado del pavimento y aglomerado de zonas de calzada y aparcamientos y, para ejecutarlos, se desviará a los vehículos con señalistas y señalización fija, y se permitirá en lo posible el acceso a residentes.

El Consistorio ha informado del corte del tráfico en un comunicado, en el que lamenta las molestias provocadas y señala que estas obras forman parte de la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas, ejecutadas por SENOR con un presupuesto de 504.239 euros.

Incluyen la renovación del pavimento, las aceras y el asfaltado de los viales; las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado); así como la instalación de mobiliario urbano y jardinería.

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