Revilla dice que no va a "obstaculizar" un Gobierno del PP en Cantabria

LEER MÁS Parte del PRC quiere un acuerdo con el PP para formar gobierno en Cantabria

El líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, sostiene que no va a "obstaculizar" un Gobierno del PP en Cantabria. Así lo asegura durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3

Revilla sostiene que "no voy a ser ahora, como secretario general del partido, el que proponga obstaculizar las elecciones al que ha tenido un resultado tan espectacular".

"El regionalista no es un partido carroñero y yo, que he defendido esta tierra, voy a intentar que sea gobernable" explica Revilla. El presidente de Cantabria en funciones añade que "voy a intentar por todos lo medios que no contamine con Vox, que un partido anti autonomía de Cantabria".

Afronta "con tranquilidad" su derrota

Miguel Ángel Revilla afronta "con tranquilidad" su derrota electoral e insisten en que ya se esperaba una derrota en las elecciones y no está "para nada afectado".

Asegura Revilla que sabía hace tiempo que iba a obtener esos resultados en Cantabria y tiene mucha tranquilidad. "No estoy absolutamente nada afectado. Sé que esto son ciclos. Esto es como el deporte unas se ganan y otras se pierden".

Vuelta al Parlamento

Revilla insiste en que volverá otra vez al parlamento donde "ve muy digno estar de diputado". Hará una transición de su partido para que pueda seguir funcionando en Cantabria y afronta esta derrota en las elecciones con naturalidad. "Las euforias hay que contenerlas y las derrotas asumirlas".