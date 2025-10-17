Recuperado el cuerpo sin vida de un pescador deportivo en la zona de la Maruca

Esta tarde ha aparecido el cuerpo sin vida de un pescador deportivo de 67 años, vecino de Monte, en La Maruca (Santander). El afectado se encontraba en el agua, junto a la orilla, en una zona rocosa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso por parte de 061, a las 14:20 horas, de una persona flotando en el mar. En ese momento se ha movilizado hasta el lugar a bomberos de Santander, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y al equipo del helicóptero del Gobierno, que finalmente no ha tenido que intervenir al confirmarse la muerte del afectado.

Con los recursos en zona, los bomberos de Santander han recuperado el cuerpo del agua y, ya en las rocas, sanitarios de 061 han confirmado el fallecimiento del hombre, cuyo cadáver ha quedado a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.