Reabren la causa por el hombre que apareció muerto en 2024 en Los Castros tras un nuevo informe policial

El nuevo juez encargado de la causa el presunto homicidio del hombre que en enero de 2024 apareció muerto, con aparentes signos de violencia, dentro de un coche en un garaje de un edificio de la Avenida de los Castros de Santander ha reabierto el procedimiento a raíz de un informe aportado por la Policía Nacional, han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Así, ese documento tiene que adjuntarse al expediente en vigor y, por eso, se vuelve a abrir la causa, que estaba sobreseída provisionalmente, para analizar si a la vista de la información incorporada se practican nuevas diligencias que esclarezcan la autoría de la muerte de este hombre, que tenía 63 años.

El asunto lo lleva ahora el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Violencia de Género del Tribunal de Instancia de Santander, que se encarga de este tipo de casos y también de los que llevaba el extinto Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, han precisado las citadas fuentes a esta agencia tras la noticia adelantada por 'El Diario Montañés'.

La causa judicial abierta tras los hechos fue archivada de forma provisional por la jueza encargada entonces del asunto en abril de 2024, aunque seguía la investigación. Después, a finales de ese año, se levantó el secreto del sumario decretado, aunque no había -ni hay detenidos-, al no existir "datos suficientes para conocer la identidad de los autores".

La magistrada de Instrucción 5 decidió sobreseer temporalmente las actuaciones "sin perjuicio de su ulterior repaertura" de las mismas, como ha ocurrido ahora.

Entones, el Juzgado estaba a la espera de recibir por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid el resultado de los estudios genéticos que se encontraban pendientes, correspondientes a las muestras tomadas o pertenecientes al fallecido --reclamados por este órgano--.

Otra vía para reabrir la causa era el resultado de las investigaciones que continuaba llevando a cabo la Policía Nacional para averiguar el autor o autores de la "muerte violenta" de este hombre, que falleció el "7 u 8 de enero" de 2024, aunque el cadáver fue hallado el día 10.

De las actuaciones llevadas hasta ese momento, se desprende que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de homicidio.

Hallazgo

El cadáver fue hallado sobre las 11.00 horas del 10 de enero de 2024 a la altura del número 137 de la Avenida de Los Castros de Santander. Tras el aviso, se personaron en el lugar agentes policiales, que iniciaron las pesquisas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

En el momento ni tampoco hasta ahora ha habido detenidos por estos hechos, tras los que la autoridad judicial decretó el secreto de sumario de la investigación, que fue levantado hace seis meses.

Al lugar del crimen también acudieron efectivos de las policías Judicial y Científica, del Grupo de Atención al Ciudadano y de la Unidad de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional.