El Racing fleta tres autobuses gratuitos el domingo por el 'Partido de la Sostenibilidad'

La Fundación Real Racing Club fletará tres autobuses gratuitos desde distintos puntos de Cantabria con motivo del 'Partido de la Sostenibilidad', una iniciativa que se celebrará este domingo, 3 de mayo, durante la jornada 38 de LaLiga Hypermotion, en la que el club recibirá a la Sociedad Deportiva Huesca, a las 14.00 horas.

Así, dentro de la iniciativa 'Racing Sostenible', la entidad verdiblanca ha planificado acciones como poner a disposición de los abonados del curso 2025/26 estos tres autobuses gratuitos con salida desde Castro Urdiales, Reinosa y Sarón, cuyo destino final será los Campos de Sport de El Sardinero.

La línea Oriental partirá de la estación de autobuses de Castro Urdiales, a las 11.15 horas, y tras recoger abonados en Laredo y Solares tiene prevista la llegada al aparcamiento del estadio hacia las 12.45. La línea Besaya iniciará ruta desde Reinosa, a las 11.30, y hará paradas en Los Corrales de Buelna y Torrelavega. Y la línea Bahía de Santander salirá de Sarón, a las 12.00, y parará en Astillero y Maliaño.

Para obtener plaza, los abonados tienen que apuntarse en un formulario, ha informado el Racing.

Otras iniciativas

Adicionalmente, la Fundación ha elaborado una edición exclusiva de 113 llaveros sostenibles, en colaboración con la agencia Gotaa Lab, fabricados con redes de pesca recuperadas en puertos del Mar Cantábrico, a la venta en la Tienda Racing por 10 euros.

También, celebrará una visita en bicicleta a las Instalaciones Nando Yosu de una treintena de alumnos del IES La Marina de Bezana; un paseo divulgativo por Costa Quebrada (el día 3 de 11.00 a 12.30 horas); un llamamiento a reciclar, en colaboración con ECOEMBES y Fundación SEUR -se podrán depositar tapones en papeleras del estadio habilitadas para ello-; el reparto de un folleto de buenas prácticas ambientales junto a la revista El Sardinero; y descuentos en artículos sostenibles de Tienda Racing (almohadillas, botellas y bolsas).