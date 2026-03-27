Las primeras declaraciones ante la jueza que investiga la tragedia de El Bocal se celebran hoy

Las primeras declaraciones acordadas por la jueza que investiga el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, donde el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes tras colapsar la estructura de madera y caer al mar, se celebrarán este viernes, 27 de marzo, desde las 9.30 horas y hasta mediodía, en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander y a puerta cerrada.

La instructora de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha citado, en el marco de las diligencias abiertas por esta tragedia, a la por ahora única investigada -la agente de Policía Local que el día anterior no gestionó la incidencia ante un aviso sobre el mal estado del puente- y a varios testigos.

En concreto, y según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), las declaraciones comenzarán a las 9.30 y 10.00 horas con los dos ciclistas que comunicaron el siniestro, al llegar al lugar y percatarse de que la pasarela se había roto y hundido y de la petición de auxilio de la única chica que sobrevivió, que resultó herida grave, y que es estudiante del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo), centro al que pertenecían las seis víctimas mortales.

Media hora después, a las 10.30 horas, está señalada la comparecencia ante la jueza del vecino de la zona que la víspera del siniestro alertó del estado de la pasarela y llegó a advertir, en una llamada al 112, de que si un grupo pasaba por encima se podían caer a las rocas y matar, como finalmente sucedió.

A las 11.00 horas está prevista la declaración de la gestora del Servicio de Emergencias que recibió ese aviso y que lo trasladó a la Policía Local.

Las comparecencias ante la jueza seguirán a las 11.30 horas con los agentes de la Policía Científica que realizaron la inspección ocular tras el siniestro. El atestado remitido al juzgado no establece conclusiones sobre la tragedia, pero sí detalla los desperfectos de la pasarela, que afectan a elementos de sujeción, como tornillos oxidados.

A las 12.00 horas se prevé la declaración de la agente de la Policía Local que recibió la llamada del 112 el día anterior, en calidad de investigada y a la que el Ayuntamiento de Santander abrió expediente informativo y sancionador, paralizado después a expensas del procedimiento judicial, y al reconocer la alcaldesa, Gema Igual, que la cadena de respuesta de la Policía había fallado.

Finalmente, está citada ante la jueza una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte. Esta vecina fue identificada después de que la instructora de la causa pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela.