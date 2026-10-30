El presupuesto de Cantabria alcanzará los 4.136 millones de euros en 2027

El presupuesto de Cantabria para 2027 (4.136,5 millones), un 8,3% más que el anterior, destinará casi el 73 por ciento de los recursos a educación, salud y servicios sociales y habrá 463 millones para inversiones.

La mayor parte del presupuesto, con un gasto no financiero de 3.705 millones --288 más que en 2026--, se destina a la Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud, que contará con 1.456 millones, un 10,7% más que el anterior; a la de Educación, Formación Profesional y Universidades, que tendrá 847,6 millones (+8,5%), y al departamento de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que tendrá 367 millones (+10,62%).

De hecho, prácticamente dos tercios del incremento presupuestario va a estas áreas.

Se trata de unos presupuestos "expansivos, responsables" y "en equilibrio, con déficit 0", que "responden a las necesidades de los cántabros" y que "van a permitir seguir fortaleciendo los servicios públicos esenciales", seguir "fortaleciendo el tejido productivo, impulsando la inversión en obra pública, infraestructura y vivienda", ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, en la rueda de prensa ofrecida tras registrar el documento en el Parlamento regional para iniciar su tramitación en la Cámara.

Y es que, según ha dicho, se trata de uno presupuesto "récord", el "más ambicioso de la historia de Cantabria" en volumen; el "más social y solidarios".

En estos presupuestos, ya no hay fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), salvo una cantidad "residual" de 7 millones para industria y vivienda.

Ello puede hacer parecer, según el consejero, que hay un descenso en la inversión de 77 millones, pero si se compara con lo destinado en 2026, quitando los MRR, la cantidad de recursos propios crece unos 20 millones.

Concretamente, las inversiones y las transferencias de capital superan los 463 millones.

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la más inversora, contará con 315 millones de euros de presupuesto, 31,7 más que en 2026 (+11,2%), con la mayor subida de la historia en vivienda, según destaca el Ejecutivo.

Así, únicamente el presupuesto de la Dirección General de Vivienda se incrementa un 67% con recursos propios.

Por ejemplo, el presupuesto incrementa un 22,2% para el bono alquiler joven y un 68% mas para la ayuda de compra y construcción de vivienda, y hay más de 2 millones para el programa 'Cantabria Alquila', dirigido a movilizar vivienda vacía y fomentar el alquiler asequible.