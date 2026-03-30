La Policía Local de Santander avisa de una Semana Santa "sin refuerzos"

La Policía Local de Santander ha advertido de una Semana Santa "sin refuerzos" ya que el servicio se prestará "exclusivamente" con medios y efectivos "ordinarios", debido a que la negociación con el Ayuntamiento para las mejoras que reivindica el Cuerpo permanece "bloqueada".

Así, ante la "ausencia de avances reales y de respuestas concretas" por parte del Consistorio, los sindicatos policiales han decidido mantener en Pascua las "mismas" medidas que en periodos vacacionales anteriores, como Navidad, y el servicio se prestará "exclusivamente" con medios ordinarios.

APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT han informado este lunes en un comunicado que los policías no están realizando horas extraordinarias ni prolongaciones de jornada, y precisan en relación a estas últimas que son de carácter "no obligatorio" en eventos previstos, conforme a la regulación municipal vigente.

Los sindicatos lamentan que no ha habido "ningún avance efectivo ni propuesta concreta que permita desbloquear el conflicto" con el Ayuntamiento, al que instan a "asumir su responsabilidad, retomar una negociación real y efectiva y adoptar medidas urgentes que eviten que la seguridad ciudadana quede sin planificación y continúe dependiendo exclusivamente del sobreesfuerzo de los agentes".

Bloqueo

Según han explicado, desde la primera asamblea -celebrada el 18 de noviembre de 2025- la plantilla mantiene las "mismas" medidas adoptadas, ya que en la última -que tuvo lugar el pasado 27 de febrero- volvió a haber un rechazo "claro y mayoritario" a la propuesta del Consistorio pues la misma "no responde a las necesidades ni a las demandas del colectivo policial".

"A día de hoy -indican- la situación permanece completamente bloqueada, sin avances en la negociación y sin que se hayan abordado las cuestiones fundamentales que afectan al funcionamiento del servicio y a las condiciones laborales de los agentes".

Esto supondrá "nuevamente" en Semana Santa "una merma de efectivos respecto a los dispositivos habituales, ya de por sí condicionados por la falta estructural de personal, con aproximadamente 79 vacantes en la plantilla", según cifran los representantes de los policías.

Se quejan de que el Ayuntamiento, "lejos de atajar el problema", comunicó "hace dos semanas" su "intención" de convocar una reunión el próximo 8 de abril, mientras siguen "a la espera" de un informe de la Administración General del Estado y desconocen por tanto la valoración sobre el complemento de destino acordado en abril de 2024.

Los sindicatos enmarcan todas estas circunstancias en una "situación estructural ampliamente denunciada", que consiste en una plantilla con "una merma de efectivos significativa, ausencia de promociones desde hace más de 16 años y carencias en medios técnicos y organizativos que dificultan el desarrollo normal del servicio".

Aseguran al respecto y para finalizar que no están solicitando medidas "excepcionales", sino "soluciones reales" que permitan garantizar unas condiciones laborales "dignas" y un servicio público "acorde a las necesidades de la ciudad".