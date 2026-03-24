La Policía de Camargo precinta una pasarela en el Parque Pequeños Cachoneros

La Policía Local de Camargo ha precintado una pasarela de madera que se ubica en el Parque Pequeños Cachoneros, en la zona de las antiguas marismas de Cacho, bajo la cuál discurre la Ría del Carmen.

Este puente, que comunica con las Marismas Blanca y Negra de Astillero, fue precintado el pasado 12 de marzo, tras las "sugerencias" que realizó la Demarcación de Costas a varios municipios después del accidente del Bocal de Santander del día 3, en el que fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida.

La idea del Ayuntamiento de Camargo es eliminar esta estructura de madera y realizar un sendero junto a la misma, por donde transcurre el camino natural, una vez reciba el permiso de Costas, han indicado fuentes del Consistorio a Europa Press.

Por su parte, las Marismas Negras de Astillero se encuentran en la actualidad rodeadas por una red naranja, se ha abierto una zanja en el suelo y una pasarela también ha sido cerrada al tránsito, con motivo de los trabajos de soterramiento del tendido eléctrico para retirar las torres de alta tensión de ambas marismas, han indicado fuentes de SEO BirdLife a esta agencia.