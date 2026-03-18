El Pleno extraordinario sobre la tragedia de El Bocal se celebrará este jueves

El Ayuntamiento de Santander celebrará este jueves, 19 de marzo, a partir de las 9.00 horas, el Pleno extraordinario sobre la tragedia de El Bocal una vez que el Consistorio entregó el martes a la jueza instructora toda la documentación solicitada por ésta y que los grupos de la oposición (PRC, PSOE, Vox e IU) ha concretado, en un escrito dirigido a la Secretaría General del Pleno, los tres puntos del orden del día, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Además, fuentes judiciales han confirmado que también la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha entregado la documentación requerida por la instructora.

Familias personadas en la causa

Las familias de los seis jóvenes fallecidos el pasado 3 de marzo en El Bocal, en Santander, y la única superviviente de la tragedia ya están personadas en la causa judicial abierta con motivo de este suceso.

También lo están el Ayuntamiento de Santander, como posible responsable civil, y la por ahora única investigada: la policía local que atendió un día antes del suceso la llamada de alerta del 112 y no gestionó la incidencia, que tendrá que declarar el 27 de marzo.

La causa está siendo instruida por la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que dirige la investigación.