Accidente mortal en Santander

Los peritos del siniestro de El Bocal testifican este viernes

La prueba pericial, que se llevará a cabo en el salón de actos de Las Salesas, será a puerta cerrada

La instructora del accidente de El Bocal investiga al ingeniero que diseñó la pasarela

Europa Press

Santander |

Lugar del accidente en El Bocal
Lugar del accidente en El Bocal | Nacho Cubero - Europa Press -

El procedimiento judicial abierto por el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, continúa este viernes 15 con la práctica de la prueba pericial, que se llevará a cabo en el salón de actos de Las Salesas, a puerta cerrada.

A lo largo de la mañana testificarán los peritos de las diferentes partes implicadas --como el del Ayuntamiento de Santander, la Demarcación de Costas o la acusación particular--, con citaciones programadas desde las 9.30 horas.

A esa hora está citado, en primer lugar, el perito judicial, al que seguirá a las 10.00 el de la acusación particular. Media hora más tarde está llamado el perito del Ayuntamiento de Santander, y a las 11.00 horas el propuesto por el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas en Cantabria, Enrique Rodríguez.

Los últimos citados son los peritos propuestos por el director facultativo del proyecto de senda costera y actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, que testificarán a partir de las 11.30 horas.

El procedimiento abierto por el accidente, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes y una más resultó herida grave al colapsar la estructura de madera y caer al mar, corresponde a la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

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