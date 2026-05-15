Los peritos del siniestro de El Bocal testifican este viernes

LEER MÁS La instructora del accidente de El Bocal investiga al ingeniero que diseñó la pasarela

El procedimiento judicial abierto por el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, continúa este viernes 15 con la práctica de la prueba pericial, que se llevará a cabo en el salón de actos de Las Salesas, a puerta cerrada.

A lo largo de la mañana testificarán los peritos de las diferentes partes implicadas --como el del Ayuntamiento de Santander, la Demarcación de Costas o la acusación particular--, con citaciones programadas desde las 9.30 horas.

A esa hora está citado, en primer lugar, el perito judicial, al que seguirá a las 10.00 el de la acusación particular. Media hora más tarde está llamado el perito del Ayuntamiento de Santander, y a las 11.00 horas el propuesto por el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas en Cantabria, Enrique Rodríguez.

Los últimos citados son los peritos propuestos por el director facultativo del proyecto de senda costera y actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, que testificarán a partir de las 11.30 horas.

El procedimiento abierto por el accidente, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes y una más resultó herida grave al colapsar la estructura de madera y caer al mar, corresponde a la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.