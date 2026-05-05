La instructora del accidente de El Bocal investiga al ingeniero que diseñó la pasarela

LEER MÁS Ecologistas en Acción exige el cese inmediato del jefe de la Demarcación de Costas tras la tragedia de El Bocal

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander encargada de investigar el accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera, ha decidido ampliar la acción penal al ingeniero industrial de la empresa FRONDA autor del proyecto de las pasarelas de madera.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada adopta esta decisión a la vista de la documentación aportada por el director facultativo del proyecto de la senda costera, el actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria que se encuentra investigado en la causa.

Según esa documentación, el jefe de obra, de DRAGADOS, confirmó al director facultativo del proyecto, de Costas, que FRONDA era la responsable del diseño, fabricación y montaje de las estructuras.

Por eso, “valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo”, la magistrada dirige la acción penal contra quien firmó el proyecto concreto, el ingeniero industrial de FRONDA.

Por el contrario, la instructora desestima el recurso de reforma presentado por el Ayuntamiento de Santander contra su decisión de no citar al ingeniero de FRONDA como investigado en vez de testigo porque con la documentación de la que disponía en el momento de resolver sobre esa petición no existían motivos para investigarle.

Mensajes electrónicos aportados

La decisión que ahora toma la instructora respecto al ingeniero de FRONDA se desprende de la documentación aportada por el que ejerció de director facultativo de la obra, el jefe de la Demarcación de Costas.

Se trata de una serie de mensajes electrónicos intercambiados con el jefe de obra de DRAGADOS entre el mes de mayo y el mes de septiembre de 2014.

En ellos, el jefe de obra informa al director facultativo de que han detectado en el proyecto original que los coeficientes de seguridad en las estructuras de madera están “muy por debajo de lo aceptable”. Por ello, le traslada una propuesta de la empresa FRONDA donde rehace los cálculos, garantiza la seguridad y viabilidad del proyecto, y mantiene el planteamiento estético original.

A ello, el director facultativo responde pidiendo que se aporte el cálculo de las estructuras firmado por técnico competente, y el jefe de obra le traslada un dosier suscrito por el responsable de proyectos de FRONDA con los cálculos de las distintas hipótesis de carga.

Más tarde, el jefe de obra informa al director facultativo de que ha dado orden para la fabricación y tratamiento de la madera, y le envía un dosier con los datos y características de las pasarelas, proyecto firmado por el ingeniero de FRONDA.

Entonces, el director facultativo exige en otro correo que FRONDA confirme su responsabilidad en el proyecto, y el jefe de obra le responde confirmando que FRONDA es la responsable del diseño, la fabricación y el montaje de las estructuras y que está directamente contratada por DRAGADOS.

El director facultativo del proyecto validó técnicamente la solución

En su auto, la magistrada aclara que el actual jefe de la Demarcación de Costas está investigado por su papel como director facultativo de la obra de la pasarela y que, como tal, le correspondía dirigir la ejecución material de los trabajos, velar por su adecuación al proyecto, y advertir toda insuficiencia o incumplimiento normativo sobre el diseño estructural, elección de materiales u otros detalles constructivos que pudieran comprometer la seguridad de las pasarelas.

Además, añade la magistrada que “presumiblemente con el fin de no ralentizar o paralizar” las obras, el director facultativo no modificó el proyecto inicial, sino que “aceptó y asumió la decisión técnica propuesta por el jefe de obra”, esto es, la realización de un proyecto “ad hoc” sobre las pasarelas de madera.

“La asunción de su incorporación a la obra en fase de ejecución por parte del director facultativo, manifestando su expreso consentimiento, implicó validar técnicamente dicha solución”, añade la instructora.

En cuanto al papel desempeñado por el jefe de obra de DRAGADOS, el auto expresa que, de la documental aportada, se infiere asumió “correctamente sus funciones, las de organización, gestión y control de la ejecución material de los trabajos, siempre bajo la supervisión de la dirección facultativa” dando “puntual y continuo traslado al director facultativo de todas y cada una de las incidencias técnicas detectadas en el momento de proceder a la ejecución material de las pasarelas”.

“Si bien propuso soluciones técnicas, buscó y obtuvo siempre la expresa aprobación del director de obra”, señala.

El ingeniero de FRONDA, responsable último del proyecto de pasarelas

Y sobre el papel de los proyectistas autores del proyecto principal de la senda costera, indica el auto que “al no decidir el director de obra la modificación del proyecto original”, estos “no tuvieron participación alguna en el cambio de las condiciones técnicas de las pasarelas inicialmente proyectadas”.

Es el ingeniero industrial de FRONDA, “concurriendo dudas fundadas sobre la adecuación de tal titulación cuando se trata de una obra civil”, quien “se erige como responsable último del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó materialmente la pasarela siniestrada”.

Por eso, “valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo”, según se desprende de los informes periciales que hasta el momento obran en la causa, “se acuerda dirigir acción penal contra el autor del proyecto técnico de pasarelas peatonales de madera”.

Nuevas citaciones: 15 de mayo y 5 de junio

Por otro lado, en el mismo auto hoy dado a conocer, la magistrada acuerda ampliar el calendario de citaciones para la práctica de prueba pericial, testifical y declaración de investigados.

Así, será el día 15 de mayo cuando comparezcan todos los peritos que intervienen en la causa para ratificarse en los informes que han elaborado. Primero lo hará el perito judicial, después el propuesto por las acusaciones particulares, luego intervendrá el perito designado por el Ayuntamiento de Santander y, finalmente, lo harán los de las defensas del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación y del director facultativo del proyecto de senda costera y también jefe de Costas.

Tres semanas después, en una nueva sesión de declaraciones ante la instructora y las partes, se escucharán en calidad de testigos-peritos a los dos ingenieros de la mercantil CIPSA CONSULPAL que firmaron el proyecto general de la senda costera, y al jefe de obra de la senda costera, de la constructora DRAGADOS.

Tras ellos, será el turno de la declaración de los cuatro técnicos llamados a declarar como investigados: el que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras en Costas hasta el año 2023, el que le sucede en el cargo desde entonces, el ingeniero de FRONDA que firmó el proyecto de pasarelas y el director facultativo del proyecto de la senda costera.