Los mejores planes de Navidad en el Centro Botín: una puerta roja al océano

El Centro Botín ha presentado su programación navideña de 2025, que anticipa la atmósfera sensorial que envolverá estas fiestas, transformando el edificio diseñado por Renzo Piano en un universo creativo inspirado en las profundidades marinas.

Bajo el lema “Navidad bajo el mar”, el Centro Botín abrirá del 19 de diciembre al 4 de enero una puerta roja al océano, un regalo de Navidad que invita al público a atravesar un umbral hacia un universo creativo donde cada espacio ofrece experiencias únicas bajo el mar.

Al abrir esta puerta al océano, los visitantes del Centro Botín se sumergen en un universo creativo donde cada rincón ofrece experiencias sorprendentes y participativas. Este universo está inspirado en la exposición protagonista del Centro en estos meses: Las olas perdidas, del colectivo británico Cooking Sections, una performance que aborda la desaparición de once olas icónicas a causa de la acción humana.

En ese escenario submarino imaginado, las celebraciones navideñas comenzarán con los Amigos del Centro Botín, que el día 19 de diciembre, a las 19.30 horas, tienen el concierto “Notas y burbujas”, a cargo del grupo cántabro Cherry Drops, que llenará de funk & rock el auditorio del Centro Botín. Las burbujas las pondrá el cava con el que brindaremos juntos por un año más de amistad y de encuentro con las artes, las emociones y la creatividad.

Entre las actividades que estarán disponibles de manera continuada durante todo el periodo navideño, el auditorio se convertirá, del 20 de diciembre al 4 de enero, de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas, en un fondo marino lleno de luz, movimiento y creatividad para ser el escenario perfecto de “Lectura subacuática”, una propuesta en la que peces, anémonas y sonidos acuáticos acompañarán a quienes quieran sumergirse entre libros de temática marina recomendados por las bibliotecas de Cantabria.

Paralelamente, “Peces de moda” invitará a transformar prendas vaqueras en desuso en peces fantásticos, dando vida a un fondo marino colectivo. Los talleres, que se desarrollarán en esas mismas fechas de 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas, están abiertos a todos los públicos, con niños a partir de 4 años acompañados de adultos. Los participantes podrán traer sus propios vaqueros en desuso, aunque el Centro Botín pondrá a disposición el material para quienes no dispongan de prendas.