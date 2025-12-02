Los mejores planes de Navidad en Santander: desde un 'Ascensor Mágico' hasta el tradicional Roscón Solidario

Santander se convertirá a partir del próximo viernes 5 en un escenario navideño lleno de luz, música y actividades para las familias de la capital cántabra y para los visitantes.

Este año volverán a repartirse revistas informativas y adornos navideños. En concreto, serán 5.000 ejemplares de cada uno, que se entregarán el sábado 6 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, se podrá consultar toda la programación desde el día 1 en la web navidad.santander.es, que tendrá actualizaciones permanentes.

Plaza del Ayuntamiento

La Plaza del Ayuntamiento volverá a ser uno de los escenarios principales. Allí se instalará el Escenario Navidad, que acogerá villancicos, música en directo, magia, cuentacuentos, animaciones infantiles, teatro y danza, con el objetivo de ofrecer una programación variada, con especial atención al talento local, que tiene un espacio destacado en esta propuesta.

Cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos

Otra cita destacada será la llegada de Papá Noel el día 23 de diciembre. Hará un recorrido en pasacalles con sus renos y elfos desde la zona de Gamazo hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde recibirá las cartas de los niños.

Por su parte, el día 5 de enero tendrá lugar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, el evento más esperado por los más pequeños. La alcaldesa ha informado de que en los próximos días se ofrecerán todos los detalles del recorrido y de los contenidos de la cabalgata, que este año incluirá diversas sorpresas.

Ruta de Belenes

Asimismo, la Ruta de Belenes volverá a ocupar un lugar muy importante en el programa. Este año contará con más de 50 misterios repartidos por diferentes espacios de la ciudad, y se suma como novedad el conjunto instalado en la Plaza de las Atarazanas, realizado en colaboración con la Asociación Belenista de Santander. Además, se celebrará la tercera edición del Belén Viviente en la Catedral, organizado por la Archicofradía de la Pasión, los días 19, 20 y 21.

Atracciones en 'PequeNavidad'

La oferta infantil se refuerza con nuevas atracciones dentro de PequeNavidad, ubicadas en varios puntos clave como Alfonso XIII, Ayuntamiento, Porticada y el ‘Ascensor Mágico’ de la Navidad ubicado en los Jardines de Pereda”. Además, la pista de hielo de la Porticada continuará como uno de los espacios más frecuentados y la inauguración contará con India Rojo, campeona del mundo, y David Gutiérrez, subcampeón.

Más de 30 pasacalles

Habrá más de 30 pasacalles con magia, luz, color y personajes animados, que recorrerán distintos barrios para llevar la celebración a toda la ciudad y los talleres creativos gratuitos tendrán protagonismo durante estas semanas, junto con actividades como pintacaras y un novedoso Juego de la Navidad, diseñado para que los niños puedan realizar su propio recorrido por las fiestas y sus tradiciones.

Roscón Solidario

Y el día 4 de enero se celebrará el tradicional Roscón Solidario con la colaboración de la Asociación de Cocineros de Cantabria, una actividad que combina gastronomía y compromiso social, y que contribuye a fortalecer la idea de una Navidad participativa.