Los médicos cántabros inician este lunes la tercera semana de huelga del año

Los médicos y facultativos de Cantabria están convocados este lunes a una nueva semana de huelga nacional, la tercera en lo que va de año, para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio tras no alcanzarse un acuerdo.

A diferencia de las anteriores convocatorias, no está previsto que en la comunidad cántabra se realice ninguna movilización en paralelo a la huelga, según ha informado Sindicato Médico a Europa Press.

De este modo, este lunes 27 comenzará una semana de huelga en todo el país que se prolongará hasta el próximo jueves 30, según ha comunicado el Comité de Huelga.

Un impacto en Cantabria "muy importante"

La última, la del mes de marzo, tuvo un impacto en Cantabria "muy importante", según dijo el consejero de Salud, César Pascual (PP), quien afirmó que se perdieron 653 intervenciones quirúrgicas, 7.591 consultas hospitalarias, 6.174 pruebas diagnósticas y 14.418 consultas de Atención Primaria.

Su Consejería cifró el seguimiento medio de la huelga durante la primera semana de ese mes en un 23 por ciento, un dato parecido al que tuvieron las anteriores.