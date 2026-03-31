‘Luchamos por la Vida’ celebra el domingo 12 de abril su XVI marcha solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer

La XVI Marcha Luchamos por la Vida tendrá lugar el próximo domingo, día 12 de abril, en Los Corrales de Buelna. Se trata de un evento solidario consolidado en la región, que cada año dona lo recaudado con sus dorsales al Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) para financiar directamente proyecto de investigación oncológica y, según sus organizadores, “transformar donaciones en curas reales”.

La cita de este año se presentó oficialmente en el Salón de Actos Gómez Durán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) y contó con la participación, entre otros, del director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre; del director gerente del IDIVAL, Galo Peralta; del director de enfermería del propio Hospital, Luis Mariano López; y del presidente de la Asociación ‘Luchamos por la Vida’, Ricardo Martínez Portilla.

El evento, que cada año aúna deporte, compromiso social y apoyo a la investigación, destinará todos los fondos recaudados al apoyo de proyectos científicos que tratan de hacer frente a la enfermedad. En esta edición se espera agotar los 6.000 dorsales que han puesto en circulación.

Financiar la investigación y la clínica oncológica

Se trata, tal y como han afirmado los organizadores, de un día de fiesta centrado en la salud y la solidaridad, que esta edición culminará con la financiación de dos proyectos concretos del IDIVAL.

En concreto, parte irá destinado a la continuación de la investigación sobre la ‘valoración de marcadores moleculares en la evolución de cáncer de mama agresivo: metástasis y de daño en el DNA’, encabezada por los investigadores Virginia Álvarez y Alfonso Bolado.

Se trata de seguir estudiando cómo se produce la transformación y diseminación celular de cánceres de mama agresivos incluyendo los triple negativos. En este caso, la investigación ahondará en el análisis de los aspectos moleculares y biológicos relacionados con la respuesta a terapia (convencional y con derivados de radón). También estudiará los mecanismos de resistencia de las células cancerígenas a tratamientos de quimioterapia y convencionales, así como las alteraciones del citoesqueleto que participan en la diseminación celular.

Además, como novedad este año, la donación de ‘Luchamos por la vida’ ayudará al equipo del investigador del IDIVAL Jaime Jimeno a avanzar en la ‘Optimización de la investigación clínica en cáncer de mama mediante extracción automatizada de datos con inteligencia artificial. Éste es un proyecto, más centrado en la parte clínica, que pretende analizar con Inteligencia Artificial (IA) los datos clínicos de pacientes que han sido operados de cáncer de mama, con especial atención a la evolución que éstos presentan a lo largo del tiempo.

También, tal y como han subrayado los organizadores, este año, ‘Luchamos por la vida’ acondicionará 21 bancos de las salas de espera de los servicios de Oncología y Hematología del Hospital Valdecilla, “para hacer la espera lo más cómoda posible a los pacientes oncológicos y sus familiares”.

Desde sus orígenes, la marcha ha donado 350.000 euros a proyectos de investigación sanitaria realizados en el IDIVAL.

Abiertas ya las inscripciones

Las inscripciones para participar en la XVI Marcha Luchamos Por La Vida ya están abiertas y se pueden realizar a través de la siguiente página https://www.gedsports.com/race/16a-marcha-solidaria-luchamos-por-la-vida-2026. Además, para todos aquellos que no puedan apuntarse online, la organización abrirá su sede esta tarde de 17:30 a 19:30 horas.

Tal y como apunta la organización, por solo 3 euros de inscripción, los participantes, además de formar parte de una “gran cita solidaria”, recibirán un pack de bienvenida, que incluye la camiseta oficial del evento, una mochila, el dorsal, además de un vale 2x1 para el Balneario de Puente Viesgo, una bolsa de avituallamiento al finalizar la marcha y la posibilidad de participar en el sorteo de regalos.

La cita, además, incluye una completa programación de actividades con exhibiciones deportivas, clases dirigidas, música, comida popular solidaria y propuestas para el público infantil, como talleres, juegos, hinchables o pintacaras.