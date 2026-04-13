El lobo, la "agresión" a Oyambre o el teleférico del Pas protagonizan la Semana de Ecología del Barrio Covadonga

La Asociación de Vecinos Besaya, Ecologistas en Acción y el Grupo Scout Cavadonga han organizado para esta semana, del 13 al 19 de abril, la XXXV Semana de Ecología y Medio Ambiente en el Barrio Covadonga, que abordará temas como el lobo, las "agresiones toleradas" al Parque Natural de Oyambre o el proyecto del teleférico del Pas.

La programación arrancará este lunes con una charla que servirá de aproximación al problema de las especies exóticas invasoras, como la avispa asiática, así como sus efectos o el margen de acción que existe para abordar esta situación.

Participarán en la cita Ramón Sáinz, miembro de Ecologistas en Acción Cantabria, y el apicultor e ingeniero técnico agrícola Manuel Barquín.

La sesión del martes 14 tratará las principales cuestiones que rodean al lobo ibérico en la actualidad: la situación real del cánido y su estado de conservación, la salida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) o si existe justificación para el control poblacional de estos ejemplares.

En este caso, la ponencia estará a cargo de Andrés Illana, miembro del Grupo Lobo de Ekologistak Martxan Araba.

El miércoles 15 Marina Sainz de la Maza, técnica de desarrollo rural y presidenta de La Velorta, ofrecerá una mirada al proyecto del Mirador del Pas, una iniciativa que, a su juicio, resulta "incongruente" y que va "en contra" de los intereses de la comunidad autónoma y "atenta" contra su patrimonio natural y cultural. En su opinión, este proyecto se enmarca en un "modelo económico y de desarrollo que ha demostrado ser fallido".

Al día siguiente, jueves 16, el analista y consultor ambiental Juan Carlos Arbex y el urbanista y naturalista Jesús García hablarán de las "agresiones ambientales" al Parque Natural de Oyambre y que, según han denunciado, se producen ante la "pasividad, cuando no complicidad, de las Administraciones responsables". También hablarán de las denuncias emprendidas por la Plataforma Salvar Oyambre.

Y el viernes, el parque de La Viesca y la fauna que habita en él será el tema protagonista de la última de las charlas.

Todas las sesiones se celebrarán los bajos de la parroquia del Barrio Covadonga y comenzarán a las 19.30 horas de lunes a viernes.

La Semana de la Ecología terminará el domingo 19 con un recorrido por la costa entre Somo y Galizano, que arrancará a las 9.00 horas.