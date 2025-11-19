Investigan a un fontanero al cobrar por la compra e instalación de una caldera, no llegando a realizar el trabajo

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a investigar a un varón de 41 años y vecino de Santander, como presunto autor de un presunto delito estafa, al cobrar 2.000 euros por una caldera y su instalación, sin realizar los trabajos contratados.

Durante la investigación, los agentes han podido constatar que el hombre estaba relacionada con otras trece actuaciones de la Guardia Civil, desde el año 2019, por presuntas estafas en ventas de calderas por internet que no eran remitidas, o por la venta e instalación de las mismas, sin realizar los trabajos.

Además de en Cantabria, las víctimas de los hechos anteriores eran de diferentes poblaciones de Guadalajara, Bizkaia, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.

Denunciado por la compra de una caldera

A finales del mes de julio, la Guardia Civil de El Astillero recibió una denuncia, en relación con la compra de una caldera y su instalación en una vivienda del término municipal de Villaescusa, donde el fontanero contratado no realizó los trabajos señalados.

Con anterioridad a los hechos denunciados, el mencionado fontanero había estado en la vivienda, comprobando que la caldera que tenían instalada no tenía reparación, y acordando en 2.000 euros la adquisición de una nueva caldera y los trabajos de instalación, abonando la víctima dicha cantidad por adelantado.

Tras varios meses de espera, y recibiendo diferentes escusas por parte del fontanero para no realizar lo pactado, acordaron la devolución del dinero pagado, recibiendo la víctima una imagen de la transferencia que decía haber realizado, si bien, la parte perjudicada nunca llegó a recibir cantidad alguna.

Finalmente, de las indagaciones realizadas, en el presente mes de noviembre, una vez identificado el presunto autor y localizado, le han sido instruidas diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.