Intervenidas en el Puerto de Santander más de 900 pastillas de éxtasis con destino al Reino Unido

Efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Santander y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han procedido a la detención de un hombre de 42 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Dentro del recinto del puerto de Santander, esta persona transportaba oculto en un vehículo, 920 pastillas de MDMA (éxtasis), 35 gramos de hachís, y otras cantidades de metanfetamina y marihuana.

En los servicios que realiza la Guardia Civil a través de sus unidades Fiscales y de Fronteras, de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera, en el Puerto de Santander, entre otros contra el contrabando y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, el pasado jueves durante las operativas de embarque de vehículos y personas en el ferry con destino a Plymouth (Reino Unido), entre las inspecciones que realizaron, les infundió sospechas un vehículo furgoneta grúa que transportaba un buggie y un quad.

En una inspección más exhaustiva a los tres vehículos, encontraron en el buggi dos cajas de cartón, donde hallaron gran cantidad de pastillas que resultaron ser de MDMA (sustancia psicotrópica derivada de las anfetaminas con efectos tanto alucinógenos como estimulantes, más conocido como éxtasis), alcanzando las 920 unidades, y otras cantidades de hachís, metanfetamina y marihuana.

Por estos hechos se procedió a la detención del conductor del furgón grúa, un hombre de nacionalidad Británica, el cual fue puesto al día siguiente a disposición judicial, ordenando su ingreso en prisión preventiva.