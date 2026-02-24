Huelga de médicos en Cantabria: anuladas 30.000 consultas y 700 cirugías

La semana de huelga médica en Cantabria deja un “gran impacto” asistencial, sobre todo en la actividad programada no urgente. De hecho, desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS) consideran que, dado que trabajo de los profesionales médicos es muy interdependiente, un acto quirúrgico puede necesitar unas pruebas diagnósticas, y requiere la presencia de cirujanos y anestesistas, y a veces de otros especialistas, para su realización. “Tan solo la falta de algún miembro del equipo puede impedir que el acto clínico se realice”.

El SCS hace balance de los datos que arrojan un seguimiento global del 22,34% de los médicos del turno de mañana, si bien, en los turnos de tarde y noche, los porcentajes son menores, ya que la mayor parte de los profesionales que trabajan en estos turnos están cubriendo servicios que apoyan la resolución de procesos urgentes.

En cifras más concretas, durante la semana de huelga, se han perdido 20.475 consultas en Atención Primaria y 9.433 consultas externas hospitalarias, un 52% de la actividad prevista para esa semana.

Asimismo, se puede cuantificar la actividad quirúrgica perdida en 701 intervenciones, lo que supone un 72% menos de actividad prevista en la jornada de mañana y la práctica totalidad en la de tarde.

En pruebas diagnósticas, el impacto ha sido también “muy relevante”, ya que “se han dejado de realizar 556 TAC (42%), 341 resonancias magnéticas (61%) y 370 pruebas endoscópicas (80%). En ecografía el impacto ha sido igualmente “muy alto”, ya que no se han podido realizar 1.419 ecografías (70%).

Dese el SCS apuntan que “el efecto sobre las listas de espera se prolongará en el tiempo, lo que provocará la necesidad de reprogramar actos clínicos que no eran urgentes en la semana de la huelga, pero que sí tienen una preferencia clínica de cara a ser realizados en un periodo corto de tiempo”.

Por eso, el servicio de salud cántabro “espera y desea” que el Ministerio de Sanidad tome la vía del diálogo y del entendimiento con los profesionales de cara al fin de esta huelga tan perjudicial para el sistema sanitario y los pacientes.