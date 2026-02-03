Herido un varón tras salirse de la vía con el camión que conducía en la A-8 a la altura de Laredo

Un varón joven, vecino de Bilbao, ha resultado herido, y trasladado con pronóstico reservado, tras salirse de la vía con el camión de pequeño tamaño que conducía en el punto kilométrico 168,8 de la A-8, sentido Asturias, a su paso por la localidad de Laredo. El vehículo ha quedado en una vaguada de hierba junto a la autovía con el conductor atrapado en su interior.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido una llamada alertando del accidente a las 11:30 horas, momento en el que ha movilizado para atender el suceso a los bomberos del propio servicio de emergencias autonómico, 061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

A la llegada de los efectivos los bomberos autonómicos han excarcelado al afectado que permanecía atrapado en el habitáculo, le han sacado del vehículo en un tablero espinal y le han estabilizado. Ya con el equipo sanitario de 061 en zona, le han realizado la atención de urgencia y le han trasladado consciente, y con pronóstico reservado, a la espera de pruebas diagnósticas, al hospital de Cruces.

En el lugar han estado también agentes de la Guardia Civil realizando labores de control del tráfico y atestado, y personal de manteniendo de carreteras que se han encargado de la señalización y limpieza de la vía.

El carril lento permanecerá cortado en el punto del accidente hasta la retirada del camión.