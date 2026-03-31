La Guardia Civil de Cantabria detecta correos fraudulentos en su nombre y en el de otras entidades públicas

La Guardia Civil, a través de su Equipo @, ha detectado en Cantabria, la recepción de correos fraudulentos utilizando su nombre y el de otras entidades públicas.

Estos correos pueden formar parte de una campaña de 'phising' que, utilizando el nombre de organismos nacionales o internacionales, puede perseguir la obtención de datos personales y bancarios de las víctimas, ha indicado la Benemérita en nota de prensa.

Según ha señalado, algunos de estos mensajes notifican la supuesta implicación en ciberdelitos, pudiendo contener documentos que simulan ser de organismos como la Guardia Civil.

También pueden contener enlaces que llevan a webs simuladas para la obtención de datos, o incluso, al ejecutar el documento que adjuntan, que el equipo informático se infecte con algún tipo de 'malware' con el que pueden controlar lo que se hace desde el ordenador.

Además, pueden solicitar que se conteste al correo recibido, facilitando una dirección que contenga la palabra 'guardia civil' para dar mayor confianza y, de esta forma, intentar iniciar una conversación con la víctima para la obtención de los datos reseñados.

Desde la Guardia Civil se aconseja que, ante este tipo de correos electrónicos, no se ejecute ningún documento adjunto, bloquear al remitente y eliminar el mensaje.

Ante la duda si el mensaje es real, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con los teléfonos oficiales de la Guardia Civil o de la entidad que se sospeche que es suplantada, al objeto de recabar información.

El Cuerpo ha subrayado que no envía correos en los que notifica delitos ni solicita datos bancarios o el ingreso de cantidades económicas en concepto de sanciones.