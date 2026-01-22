Rescates en Cantabria

El GREIM de Potes realizó en 2025 15 rescates, el doble que el año anterior

También ha aumentado el número de accidentes mortales, con 5 montañeros fallecidos

Alicia Real

Santander |

El GREIM de Potes realizó en 2025 15 rescates, el doble que el año anterior. De ellos, destacan los rescates que ha habido en deportes con riesgo como es la escalada en alta montaña. Y ha aumentado el número de accidentes mortales, con 5 montañeros fallecidos en Cantabria; mientras que en 2024 hubo dos escaladores fallecidos.

El cabo primero del GREIM de Potes, Francisco Caso, recuerda que en uno de esos accidentes fallecieron dos montañeros portugueses. Murieron en una de las zonas más peligrosas y donde más tienen que actuar los agentes del GREIM.

Caso recuerda que su trabajo no solo consiste en rescatar a personas, sino que también realizan labores de investigación y de policía judicial cuando hay un accidente mortal.

