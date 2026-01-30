Los ganaderos cántabros protagonizan una movilización tensa en Santander

Un centenar de tractores ha recorrido este jueves --por segunda vez este mes-- las calles del centro de Santander para denunciar la "crítica" situación que atraviesa el sector agrario y ganadero, con una concentración frente al Parlamento, donde "muy enfadados" han entregado a los grupos políticos un documento en el que solicitan comparecer en la Cámara cántabra para exponer la "crítica" situación del sector y trasladar sus reivindicaciones.

Los tractores, muchos de ellos conducidos por mujeres jóvenes, han partido a las 12.00 horas de La Marga y han pasado por Jerónimo Sáinz de la Maza y la calle Alta hasta llegar, sobre las 12.30 horas al Parlamento, donde se han manifestado con pancartas que decían 'Si tocan nuestra alimentación nos tendrán enfrente', 'No a Mercosur' y "Defendamos al sector primario que es el que nos da de comer".

Posteriormente, los representantes de las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) se han dirigido a la puerta de la Cámara cántabra para entregar un texto a los distintos grupos con sus principales peticiones, donde han tenido "dificultades" para acceder dada la multitud de personas concentradas, y varios diputados les han tenido que ayudar a entrar.

Una vez en el interior, el secretario de UGAM-COAG, Luis Portilla, se ha dirigido a varios representantes de todos los grupos (PP, PRC, PSOE y Vox) que les han recibido en el patio del Parlamento, a los que ha dirigido unas palabras y ha hecho entrega del documento.

"Espero que os haga recapacitar. Tenéis al campo, a los ganaderos, muy enfadados", ha trasladado Portilla, que cree que las decisiones que toman los políticos en "los despachos" y "a su antojo" no las tiene que "pagar el campo", ni el cántabro, ni el español, ni el europeo.

El secretario, que ha señalado que están "hartos" y solamente piden "respeto y dignidad" y que les "dejen trabajar", ha pedido a los partidos "que hagan autocrítica y que peleen por los intereses del campo". "Menos tontería y más ganadería", ha dicho.

Una vez en el exterior, donde los protestantes han tirado petardos y han hecho sonar los campanos, se ha leído un manifiesto en el que los ganaderos y los agricultores han reiterado que "sin sector primario no hay comida", y posteriormente la tractorada se ha dirigido a la Delegación del Gobierno.

Cadáver de un ternero atacado por el lobo

Los ganaderos que han participado en la tractorada de este jueves en Santander han mantenido un tenso encuentro con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a su llegada a la sede de la institución que encabeza, donde han introducido el cadaver de un ternero atacado por el lobo.

Tras protestar primero en el Parlamento regional, en la calle Alta --donde ya se habían producido momentos de tensión--, centenares de personas a pie y en tractor se han desplazado a la céntrica Delegación del Gobierno en Calvo Sotelo, donde tras llegar con pancartas y cencerros ha surgido un enfrentamiento con la Policía porque los agentes no dejaban subir a la acera uno de los tractores --que llevaba una pancarta y el muñeco de un lobo colgado con una soga--. Finalmente lo han hecho, lo que ha caldeado el ambiente y ha provocado insultos y empujones.

Seguidamente, los ganaderos se han agrupado a las puertas de la Delegación y Casares ha bajado a su encuentro para dirigirse a ellos con un megáfono. Entre silbidos e insultos, ha reconocido que son un sector "esencial" en Cantabria, en España y en toda Europa y que muchas de sus reivindicaciones son "justas", por lo que ha mostrado su voluntad de "escucharlas" y trasladarlas al Ministerio de Agricultura.

"Esta casa va a estar siempre abierta. Las veces que os manifestéis os vamos a recibir", les ha dicho, si bien ha advertido que "no es fácil" cumplir algunas de sus peticiones y que no todas dependen de España, sino de la política europea

Pese a su intento conciliador, varios ganaderos han cargado el cadáver de un ternero atacado por el lobo y le han depositado a los pies del delegado --justo a la entrada del edificio, pero ya en el interior--, quien, no obstante, ha conversado durante más de media hora en ese lugar con representantes del sector, observado desde el exterior por los manifestantes y con el animal en el suelo.

"Este es el día a día del ganadero" o "tú eres culpable de esto" son algunos de los reproches que se han podido escuchar entre la multitud, con un ambiente bastante caldeado al inicio de la conversación.