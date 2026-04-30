Estos son los mejores lugares donde ver el "simulacro de eclipse" de hoy en Cantabria

El investigador del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), Diego Herranz, ha informado que este miércoles y jueves, 29 y 30 de abril, habrá un "simulacro de eclipse", en el que el sol estará aproximadamente "en el mismo punto" que el eclipse previsto para el próximo 12 de agosto.

Dicho "simulacro de eclipse" podrá divisarse sobre las 20.30 horas desde puntos "más o menos buenos" de la región como La Virgen del Mar, el alto de Peña Cabarga o Peñacastillo, ha indicado en un comunicado, tras la cantidad de consultas recibidas en las últimas horas en relación con este acontecimiento.

Según ha explicado, el eclipse va a tener lugar a la hora del atardecer, es decir, hacia el oeste, por lo que hay que buscar un punto de vista desde el cual se pueda ver sin obstáculos en el horizonte del oeste, lo cuál "no hay tantos sitios en Cantabria" debido a los Picos de Europa y que tiene "un montón de montañas justo hacia el oeste".

Ha destacado que el 12 de agosto va a tener lugar un fenómeno que lleva 130 años sin poder verse desde España: un eclipse total de sol, en el que la luna tapa el sol por completo, haciendo que en mitad del día se haga la noche por completo durante un minuto o minuto y medio aproximadamente.

De esta forma, ha señalado que hay que saber exactamente desde dónde se puede contemplar, que es cerca del horizonte, y este miércoles y jueves se va a poder comprobar "exactamente" dónde va a estar el sol ese día.

Herranz ha advertido que observar el eclipse con los ojos desnudos puede causar "mucho daño", por lo que se debe utilizar unas gafas debidamente homologadas, es decir, que cuenten con certificación de la Unión Europea y de la norma ISO, por lo que no se pueden comprar en cualquier sitio solo en lugares autorizados como farmacias.

Finalmente, el investigador del IFCA ha animado a la ciudadanía a protegerse y a disfrutar del eclipse.