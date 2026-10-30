La DGT activa la operación especial por la festividad de Todos los Santos en el que se prevén 125.000 desplazamientos en Cantabria

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes, a partir de las 15.00 horas, la operación especial por la festividad de Todos los Santos, durante la que se prevén 125.000 desplazamientos de largo recorrido por las principales carreteras de Cantabria y 5,34 millones en el conjunto del país.

La operación especial se desarrollará en Cantabria desde las 15 horas del viernes 30 de octubre hasta el domingo, 1 de noviembre, y se prolongará hasta la medianoche del lunes, día 2, en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde esa jornada es festiva.

Durante estos tres días, la DGT, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, pondrá en marcha una serie de medidas especiales para garantizar la seguridad y fluidez de este importante movimiento de vehículos. En concreto, en la zona oriental de la A-8 entre Laredo y el límite con Vizcaya se prohibirá en determinados horarios del fin de semana la circulación de vehículos pesados.

Los momentos con mayor intensidad de circulación en la región serán este viernes por la tarde, el sábado durante la mañana y la tarde del domingo, 1 de noviembre.

Las zonas donde se prevé que se concentren más vehículos que realizan trayectos de largo recorrido serán las entradas a las principales zonas turísticas y en la zona oriental de la comunidad, en concreto en la A-8 en el límite con el País Vasco.

También se esperan numerosos trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a los cementerios de poblaciones de toda España.

Operativo en Cantabria

En Cantabria, para el desarrollo de esta operación especial, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará hasta 180 agentes por las carreteras para facilitar los desplazamientos y la fluidez de la circulación, contando también con la colaboración de las distintas policías locales de Cantabria.

La DGT recomienda siempre, antes de iniciar el viaje, informarse de las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos.

Además, por ser una época de transición meteorológica, en el periodo otoñal es preciso tener en cuenta que pueden aparecer de forma repentina fenómenos meteorológicos adversos. A esto se suma la reducción de las horas de luz, que aumenta los riesgos durante la conducción nocturna.

La DGT ofrece información sobre el estado de la circulación en las cuentas de X, @informacionDGT y @DGTes, así como a través de la web (www.dgt.es), y también en el teléfono 011.