Guardia Civil de Cantabria

Detenida en el Puerto de Santander una mujer procedente de Reino Unido reclamada por un juzgado de Badajoz

Esta mujer, natural de Rumanía, tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación del citado juzgado en relación con un presunto delito contra el patrimonio

Europa Press

Santander |

Detenida en el Puerto de Santander una mujer procedente de Reino Unido reclamada por un juzgado de Badajoz
Detenida en el Puerto de Santander una mujer procedente de Reino Unido reclamada por un juzgado de Badajoz | Guardia Civil de Cantabria

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Santander a una mujer de 40 años que había llegado a la ciudad en un ferry procedente de Portsmouth (Reino Unido) y que estaba reclamada por un juzgado de Badajoz.

Esta mujer, natural de Rumanía, tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación del citado juzgado en relación con un presunto delito contra el patrimonio.

El 24 de mayo, en un control en el Puerto establecido para los ferris con origen o destino a Porstmount, los agentes identificaron a esta mujer y comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial, por lo que fue detenida y posteriormente puesta a disposición del juzgado de guardia de Santander.

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