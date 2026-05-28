Detenida en el Puerto de Santander una mujer procedente de Reino Unido reclamada por un juzgado de Badajoz

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Santander a una mujer de 40 años que había llegado a la ciudad en un ferry procedente de Portsmouth (Reino Unido) y que estaba reclamada por un juzgado de Badajoz.

Esta mujer, natural de Rumanía, tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación del citado juzgado en relación con un presunto delito contra el patrimonio.

El 24 de mayo, en un control en el Puerto establecido para los ferris con origen o destino a Porstmount, los agentes identificaron a esta mujer y comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial, por lo que fue detenida y posteriormente puesta a disposición del juzgado de guardia de Santander.