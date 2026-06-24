Desconvocada la huelga de basuras que afectaba a 18 municipios del occidente de Cantabria y Bezana

Los trabajadores de la concesionaria de basuras Oxital han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga indefinida iniciada este lunes.

Un paro que afectaba a 18 municipios del occidente de Cantabria y se sumaba al iniciado hace una semana en el Ayuntamiento de Bezana.

Las partes fueron convocadas este martes en el Orecla y se llegó a un acuerdo por el que han conseguido una subida salarial de un punto más el IPC el primer año y de 1,25 más el IPC el siguiente. Además, el comité de empresa ha logrado reducir el tiempo para cobrar la media dieta, que ahora se ingresará a partir de las siete horas trabajadas, mientras que antes era después de la octava.

Los permisos retribuidos también han mejorado para los trabajadores de Oxital en la Cantabria occidental, ya que contarán con cinco días cuando tengan un familiar de primer o segundo grado hospitalizado. En caso de hospitalización o enfermedades largas de un trabajador, se cobrará el cien por cien del salario base desde el primer día.

Las vacaciones pasarán de ser de 30 jornadas anuales a 31, y los delegados de personal tendrán 24 horas mensuales para ejercer su función y 12 horas al año para asambleas.