El Cupón Diario de la ONCE reparte en Cantabria 175.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Cantabria 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes, 16 de febrero.

El vendedor de la ONCE Alfredo Cicero Ruiz es quien ha llevado la suerte a Cantabria con estos 175.000 euros que ha repartido entre sus puntos de venta situados en Villacarriedo, Puente Viesgo, y pueblos de la comarca Pas-Miera.

Alfredo Cicero Ruiz es vendedor de la ONCE en Cantabria desde hace 17 años, en su carrera como vendedor ha repartido importantes premios como los 700.000 euros en el año 2011, los 175.000 euros en 2018 y 640.000 euros en 2024.