Vendido cinco cupones

El Cupón Diario de la ONCE reparte en Cantabria 175.000 euros

El vendedor de la ONCE Alfredo Cicero Ruiz es quien ha llevado la suerte entre sus puntos de venta situados en Villacarriedo, Puente Viesgo, y pueblos de la comarca Pas-Miera

Alicia Real

Santander |

Cupón diario de la ONCE
Cupón diario de la ONCE | OC

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Cantabria 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes, 16 de febrero.

El vendedor de la ONCE Alfredo Cicero Ruiz es quien ha llevado la suerte a Cantabria con estos 175.000 euros que ha repartido entre sus puntos de venta situados en Villacarriedo, Puente Viesgo, y pueblos de la comarca Pas-Miera.

Alfredo Cicero Ruiz es vendedor de la ONCE en Cantabria desde hace 17 años, en su carrera como vendedor ha repartido importantes premios como los 700.000 euros en el año 2011, los 175.000 euros en 2018 y 640.000 euros en 2024.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer