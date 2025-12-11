Cuatro arrestados en Torrelavega por detención ilegal y extorsión, uno de ellos también por sustracción de menores

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres en Torrelavega a los que se les atribuye la presunta autoría de delitos de detención ilegal, extorsión y pertenencia a grupo criminal. Además, a uno de ellos, con 21 requisitorias judiciales --cuatro de ellas de ingreso en prisión--, se le imputan también los delitos de sustracción de menores, violencia de género y lesiones.

Según ha informado este jueves el citado Cuerpo, a finales de septiembre, un trabajador de una empresa de reparto interpuso una denuncia en la Comisaría de Torrelavega contra un grupo de personas que le extorsionaban para que les facilitara sustraer la mercancía que repartía.

El hombre se negó a ello, por lo que los denunciados le obligaron a subir a un vehículo, donde fue agredido en numerosas ocasiones, y llevado, en contra de su voluntad, hasta un domicilio donde fue extorsionado y posteriormente puesto en libertad. Presentó la denuncia al día siguiente.

La Policía Nacional inició una investigación sobre ese grupo, que actuaba de forma organizada y coordinada, como presuntos autores de delitos de extorsión, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal.

Se logró identificar a las personas denunciadas, una de las cuales era un individuo con 21 requisitorias judiciales en vigor, cuatro de ellas interesando su ingreso en prisión.

Este investigado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, llevaba aproximadamente 18 meses adoptando medidas para evitar ser localizado y detenido gracias a la colaboración de su familia y allegados.

Además, a finales del pasado mes de octubre se abrió otra investigación sobre este sujeto como presunto autor de delito de malos tratos en el ámbito familiar, hechos que denunció su compañera sentimental en la Comisaría de Torrelavega. Explicó los episodios de violencia que había sufrido y que, desde la denuncia, no había vuelto a ver a sus hijos, menores de edad, que estarían con la familia de él.

Tras formular la denuncia se realizó la valoración de riesgo a la víctima, en cumplimiento al protocolo Viogen, que dio como resultado "riesgo extremo", por lo que se activaron de inmediato las preceptivas medidas de protección.

En la madrugada del 4 de diciembre se llevó a cabo un dispositivo policial especializado en las localidades de Torrelavega y Barreda para detener a los cuatro investigados.

Fruto del extenso dispositivo se han practicado seis diligencias de entrada y registro en domicilios, donde se procedió a la detención de los cuatro investigados y se intervenido un arma larga simulada, tipo rifle.

En la 'Operación Txarro' han participado diversas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria (Comisarías de Santander y Torrelavega). Además, se ha contado con la participación de unidades de Organismos Centrales y de otras Jefaturas Superiores, como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), Grupo Operativo de Intervención Técnica (GOIT), Unidades de intervención policial (UIP) y la Unidad de Sistemas Especiales.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, quedando los otros tres en libertad con cargos.

