Cuándo es la selectividad 2026 en Cantabria: fechas, calificaciones o penalizaciones de la PAU

El Boletín Oficial de Cantabria publica hoy una resolución de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades en la que da a conocer las fechas de las Pruebas de Acceso a la Universidad de Cantabria, explica cómo se calificará y cuáles serán las penalizaciones.

Fechas de la PAU 2026 en Cantabria

La prueba de acceso a la universidad (PAU) se celebrará, en convocatoria ordinaria, del 2 al 4 de junio, ambos inclusive, y la extraordinaria del 30 de junio al 2 de julio.

Pruebas

La prueba versará sobre las materias comunes y específicas obligatorias de modalidad de segundo curso de bachillerato, a través de la evaluación de cuatro ejercicios que versarán sobre Lengua Castellana y Literatura; Historia de España o Historia de Filosofía, a elección del alumnado; Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de segundo curso de bachillerato de la modalidad y, en su caso, vía cursada.

Quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse en la misma convocatoria de hasta tres materias de segundo de Bachillerato, comunes o de modalidad, distintas a aquellas de las que se hubieran examinado en la prueba de acceso.

Asimismo, podrán examinarse de una segunda lengua extranjera distinta de la que hubieran elegido en dicha prueba.

En cada materia se hará entrega al alumnado de un único modelo de ejercicio. Cada uno estará estructurado en diferentes apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas.

El alumnado tendrá que responder, a su elección, un número de preguntas o tareas determinado previamente por el órgano competente.

Cada ejercicio contendrá necesariamente preguntas o tareas de respuesta abierta o semiconstruidas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez.

Asimismo, podrán utilizarse preguntas o tareas de respuesta cerrada, siempre que en cada uno de los ejercicios la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida alcance como mínimo el 70 por ciento del total.

Calificaciones

La calificación de la fase general será la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los ejercicios.

Si una persona inscrita en la fase general no se presenta a alguno de los exámenes de la misma, se realizará el cálculo asignando la calificación de 0 puntos a dichos ejercicios.

La media deberá ser igual o superior a cuatro puntos para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

La calificación de acceso a la universidad se calculará mediante la media ponderada del 60 por ciento de la nota media de Bachillerato (sin tener en cuenta la de Religión) y del 40% de la obtenida en la fase general.

Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso a la universidad cuando la calificación sea igual o superior a 5.

Sin teléfono móvil, auriculares o relojes inteligentes

En la resolución se advierte también que se puntuará con un 0 aquellos alumnos que porten o utilicen durante la realización del mismo algún medio con tecnología inalámbrica, como teléfonos móviles, relojes con tecnología smartwatch, auriculares o similares.

Además, se deberá tener recogido el pelo de forma que las orejas sean visibles, señala la resolución.

Inscripción y publicación de los detalles de la PAU

La inscripción en la convocatoria ordinaria tendrá lugar entre el 15 y el 20 de mayo y en el caso de la extraordinaria del 19 al 22 de junio.

La UC ya ha publicado en su página web los horarios de la PAU, aunque aún no el lugar de realización de las pruebas y la distribución de centros por sede.

Según la web de la UC, en la convocatoria ordinaria, las calificaciones provisionales se publicarán el viernes 12 de junio y del 15 al 17 habrá un plazo de solicitud de revisión. Las notas definitivas se darán a conocer el día 24.

Mientras, en la extraordinaria, las calificaciones provisionales se publicarán el 10 de julio y las definitivas el 22 tras un plazo de revisiones del 13 al 15.