Condenados ocho menores de un instituto de Torrelavega por acosar a un compañero

El Juzgado de Menores de Santander ha condenado a ocho menores del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Garcilaso de la Vega de Torrelavega por un delito contra la integridad moral respecto a un compañero, también menor, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

La sentencia, de conformidad entre las partes y consultada por Europa Press, acuerda la medida de seis meses de realización de tareas socioeducativas -para seis de los procesados, y amonestación para los otros dos- y una indemnización

Las actuaciones se iniciaron con motivo de un atestado de la Policía Nacional de Torrelavega que originó que el Ministerio Fiscal acordase la incoación de un expediente a los implicados, que acabó elevándose al Juzgado que les ha condenado.

Con la conformidad de las partes, se declara probado que los menores, que sabían que la víctima acudía a los aseos durante los recreos, "actuando conjuntamente y de común acuerdo, con el propósito de humillarle, amedrentarle y atacarle por su orientación sexual", accedieron el pasado 5 de febrero, durante el segundo recreo, a los baños y dieron patadas a la puerta del aseo en el que estaba el joven, al tiempo que gritaban y se reían de la situación. Uno de los agresores escupió un chicle y otro lanzó un escupitajo por el hueco superior del aseo.

Previamente, en el primer recreo, también accedieron al baño, sabiendo que la víctima estaba en uno de los aseos y golpearon la puerta, lanzando un escupitajo hacia el interior.

Tras estos hechos, el IES procedió a activar el protocolo de acoso escolar.

El Juzgado considera que estos hechos constituyen un delito contra la integridad moral del que son autores los menores. Dado que éstos y sus letrados aceptaron los hechos, la causa en la que se fundan y las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal, se ha dictado sentencia de conformidad.