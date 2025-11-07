El comité del Gobierno de Cantabria denuncia judicialmente la gestión “discriminatoria y selectiva” de las bolsas de sustituciones

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha denunciado judicialmente al Ejecutivo autónomo por la gestión “discriminatoria y selectiva” de las bolsas de sustituciones del personal laboral.

En un comunicado, el órgano sindical (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, delegados independientes y SUC) recalca que “tras numerosos intentos de negociar con la Administración, no ha quedado más remedio que denunciar al Gobierno de Cantabria en el juzgado por una gestión del personal temporal esencial en la cobertura de personal fijo, entre otros motivos, por incapacidades temporales, bajas maternales o vacantes”

“Las bolsas de sustituciones siguen sin ser gestionado por el Gobierno de Cantabria de una manera igualitaria” reitera el comité de empresa, que recuerda que “después de una ardua negociación conseguimos aprobar una Orden que se publicó en 2023 y a día de hoy sigue sin ponerse en marcha”.

“En esa Orden de 2023 negociamos unos criterios de llamamiento que el Gobierno de Cantabria, en un ejemplo de desigualdad sin precedentes, sólo aplica a los integrantes de unas bolsas de empleo y no a todas, dándose el caso de que las personas que han superado una Oferta Pública de Empleo (OPE) tienen peores criterios que los que se apuntan en bolsas de empleo al agotarse las listas de OPE”, agrega el comunicado del órgano sindical que representa al personal laboral de la Administración autonómica.

Los sindicatos precisan que “por fin, el pasado 1 de agosto nos sentamos a tratarlo pero tres meses después seguimos igual”.

“El problema más grave es la falta de efectivos para atender servicios esenciales, en centros de dependencia, educación, servicio de carreteras o de planes hidráulicos; nos falta personal socio sanitario, auxiliares de enfermería o personal de cocina y el Gobierno de Cantabria se niega a convocar bolsas de empleo porque la realidad es que no hay personal funcionario suficiente para gestionarlas”, critica el comité de empresa.

Los sindicatos advierten que “el servicio de contratación está colapsado y este verano el personal de sustituciones, o llegaba ya iniciada la necesidad o no llegaba, y no se acomete un refuerzo del servicio encargado de ello porque este Gobierno, lo hemos visto en el anteproyecto de presupuestos, está limitando el número de empleados públicos”.

Para el comité de empresa del Gobierno de Cantabria, “la política de personal es equivocada, no se interioriza que los servicios públicos deben estar atendidos por plantillas suficientes para atender a la ciudadanía”.

“La decisión unánime del comité de empresa es denunciar el incumplimiento de la Orden y judicializar el diálogo social porque la negociación no está siendo respetada por este gobierno” agrega el comunicado sindical, que subraya que “nuestros servicios necesitan personal y nosotros haremos lo que sea necesario para que las personas trabajadoras tengan su descanso y la ciudadanía esté debidamente atendida”.