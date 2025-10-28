EJECUTIVA PRC

El Comité Ejecutivo del PRC se reunirá esta tarde para analizar el proyecto de presupuestos para 2026

El PRC dispone de un documento con las líneas generales del presupuesto desde la semana pasada

Europa Press

Santander |

Revilla anuncia que seguirá siendo secretario general del PRC en 2024
Revilla anuncia que seguirá siendo secretario general del PRC en 2024 | PRC Cantabria

El Comité Ejecutivo del PRC se reunirá esta tarde para analizar la documentación remitida por el Gobierno autonómico (PP) sobre el proyecto presupuestario para la comunidad para 2026.

El secretario general, Miguel Ángel Revilla, y la candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernádez, ofrecerán declaraciones tras la reunión --prevista a las 18.00 horas-- para informar de la postura de los regionalistas sobre las cuentas elaboradas por los 'populares', quienes están a la espera de que el PRC les apruebe nuevamente los presupuestos que serían los terceros que apoyan al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga esta legislatura.

Según explicó el Partido Regionalista el pasado viernes, la documentación aportada por el PP son "13 folios que contienen estadillos con las cifras totales por capítulos de las distintas consejerías y comparativas con ejercicios anteriores".

El cónclave fue convocado por Revilla con el fin de que todos los miembros del máximo órgano de dirección del Partido entre Congresos puedan conocer "de primera mano" la información facilitada por el Ejecutivo.

La entrega de documentación se produjo después de que la Ejecutiva acordara por unanimidad el pasado día 9 sentarse con el PP para conocer el proyecto, una decisión que fue adoptada por "seriedad y responsabilidad" y a pesar de los "incumplimientos reiterados" de los acuerdos firmados para aprobar las cuentas de 2024 y 2025, afirmó la formación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer