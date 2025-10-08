La comercialización de los viajes del Imserso en Cantabria: cómo reservar y destinos más demandados

Elena Collantes, gestora en Viajes Ecuador de Torrelavega, explica que “hay bastante movimiento” y los clientes “ya se están pasando por la agencia” desde hace días. Al menos, nota que la situación está “más animada que el año pasado”.

Collantes explica, durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’ cuáles son las novedades para esta nueva campaña de viajes para personas jubiladas. “Una de las novedades importantes es una tarifa plana de 50 euros para las rentas más bajas”, explica la gestora de viajes. Además, se añaden “tres temporadas altas, octubre, mayo y junio, que son 100 euros extra a añadir al precio del viaje por persona”.

Elena Collantes mantiene que aunque “no son todos los hoteles que se oferta”, sí hay una oferta del “2% de hoteles” que permiten el viaje con mascotas. El requisito de poder llevar mascota es para “cuando no pese más de 10 kilos incluyendo el transportín”.

Novedades del programa

Un programa que cuenta con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada.

En este sentido, una de las grandes novedades son las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".