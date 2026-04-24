La Comandancia Naval de Santander celebra la Jornada histórica de la Armada con puertas abiertas y arriado de la bandera

La Comandancia Naval de Santander celebrará la VII Jornada Histórica de la Armada, dedicada en 2026 al V Centenario del nacimiento de Don Álvaro de Bazán, con una conferencia, jornadas de puertas abiertas y un arriado solemne de bandera.

La Jornada Histórica de la Armada se celebra anualmente el 3 de mayo, en conmemoración de la gesta de 1248, cuando la Armada de la Corona de Castilla, al mando de Ramón Bonifaz, derrotó a la flota musulmana en el Guadalquivir. La conmemoración de 2026 se enmarca en la figura de Don Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz, cuya vida y valores se reivindican como ejemplo de servicio, lealtad y compromiso con España.

Como parte de la programación local, la Comandancia ha organizado una conferencia, jornadas de puertas abiertas dirigidas a centros educativos y un acto solemne abierto al público, con el objetivo de acercar la historia naval y las funciones de la Armada a la ciudadanía y a la comunidad escolar de Cantabria.

Desde el 28 de abril

La programación comenzará el 28 de abril con una conferencia sobre la figura y la época de Don Álvaro de Bazán que impartirá el almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Enrique Torres Piñeyro, en el Ateneo de Santander a las 19.30 horas. Titulada 'Don Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros', estará centrada en la biografía y época del almirante invicto de la Armada, al que tanto Lope de Vega como Miguel de Cervantes en el Quijote, elogiaron.

Entre el 4 y el 8 de mayo se celebrarán jornadas de puertas abiertas en la Comandancia Naval de Santander dirigidas a alumnos de colegios e institutos de Cantabria. Estas visitas guiadas permitirán conocer las instalaciones y misiones que desarrolla la Comandancia y parte del patrimonio histórico y documental que custodia la Armada, con actividades adaptadas a distintos tramos de edad.

El programa culminará el 8 de mayo, a las 20.45 horas, con un arriado solemne en los jardines de la Comandancia. Será un acto abierto al público con presencia de autoridades locales e institucionales.

Cómo participar

Para participar en las jornadas de visitas escolares es necesario que los centros educativos realicen solicitud previa a la Comandancia Naval. Las visitas se organizarán por turnos para garantizar una experiencia educativa segura y enriquecedora.

La Comandancia invita a la ciudadanía, centros educativos y a los amantes de la historia a sumarse a estas actividades para conocer mejor la historia naval española y rendir homenaje a Don Álvaro de Bazán en el V Centenario de su nacimiento.