Casares apela a la "unidad y coordinación" para esclarecer las causas del accidente de El Bocal

LEER MÁS Citada como investigada la policía que desoyó el aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela de Santander

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha apelado a la "unidad, coordinación y trabajo" entre las administraciones para que, "cuánto antes", se esclarezcan las causas del accidente de El Bocal donde la semana pasada fallecieron seis jóvenes al colapsar una pasarela y otra resultó herida grave.

Así lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha opinado que lo importante en estos momentos es que las administraciones no se tiren "los trastos las unas a las otras", fundamentalmente, "pensando en las familias".

"No voy a contribuir a esa espiral de declaraciones públicas en la línea de lo que hizo la alcaldesa de Santander, Gema Igual", ha aseverado, en referencia a la rueda de prensa que ofreció la regidora el pasado viernes "con mucha información contradictoria", en su opinión.

Casares ha afirmado que desde la Delegación del Gobierno se va a facilitar toda la documentación que requiera el Juzgado y ha instado a que el resto de administraciones haga lo mismo para ayudar a saber qué ha pasado y dirimir las responsabilidades "de unos y de otros" en el mantenimiento de la infraestructura.

Ha recordado en que este asunto "está judicializado" y ha asegurado que no tiene el informe que la Policía Nacional ha entregado al Juzgado y, por lo tanto, "desconoce" las causas del colapso.

Por otra parte, ha señalado que no ha tenido la "oportunidad" de hablar con la alcaldesa, pero ha afirmado que se pondrá en contacto con el Ayuntamiento por si requiere "alguna cosa más o si podemos ayudarles en algo".

Casares, que cuando sucedió el trágico accidente el pasado martes se encontraba en México en la exhumación de los restos de Matilde de la Torre para su traslado a Cantabria, ha señalado que "desde el primer momento" ha tenido contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica y que tuvo la ocasión de hablar varias veces con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se desplazó a Santander tras el accidente.

También ha señalado que ha estado en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Estado del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, con el equipo en la Delegación del Gobierno y los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria.