Nuevas conexiones

Cantabria tendrá tres conexiones aéreas con Bucarest desde final de marzo de 2027

La conexión pasará de los dos vuelos semanales actuales a tres

Europa Press

Santander |

Imagen de un avión de Wizz Air en el aeropuerto 'Seve Ballesteros'
Imagen de un avión de Wizz Air en el aeropuerto 'Seve Ballesteros' | Gobierno de Cantabria

El aeropuerto Seve Ballesteros tendrá tres conexiones aéreas con Bucarest a partir de final de marzo de 2027, según información de Wizz Air.

De este modo, la conexión pasará de los dos vuelos semanales actuales, los martes y los sábados, a tres, los martes, jueves y sábados, a partir del 29 de marzo del año próximo.

Por su parte, los vuelos entre Sofía (Bulgaria) y la capital cántabra se mantendrán en verano del año próximo como en los términos actuales, con dos días de operación semanales, los martes y sábados.

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