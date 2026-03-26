Cantabria pretende negociar servicios mínimos para atender las ecografías de la semana 12 que no se hicieron por la huelga médica

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) pretende negociar servicios mínimos para atender las ecografías de la semana 12 de gestación que no se hicieron por la huelga de médicos, una vez se determine el número de mujeres afectadas, cuestión que actualmente se está analizando.

Así ha anunciado este jueves el consejero de Salud, César Pascual, a preguntas de la prensa sobre si en la última semana de huelga médica, del 16 al 20 de marzo, se dejaron de efectuar este tipo de pruebas, como denunció el Observatorio de Violencia Obstétrica.

Pascual, que ha precisado que los servicios mínimos son cuestión de regulación laboral, no de regulación asistencial, ha explicado que el hecho de no poder saber "qué personal va a hacer huelga o no, no permite en muchas ocasiones planificar e incluir en servicios mínimos todo aquello que en un momento determinado puede tener un número suficiente de personas afectadas".

En este sentido, ha afirmado que la ecografía de la semana 12 abarca toda la semana. "Por tanto, estaríamos restringiendo nada más a aquellas personas que le tocaría hacer la ecografía el domingo o el lunes de esa semana, que son las que se retrasarían un par de días a la semana siguiente".

En este sentido, ha informado que el SCS realizará un análisis de las personas afectadas "porque, en realidad, con conocer la cobertura el lunes o el martes en servicios mínimos bastaría para que ninguna mujer se saliera del periodo de esa semana". Es decir, "no estamos hablando de que toda la semana habría que poner servicios mínimos", ha precisado.

Esta cuestión se planteará al comité de huelga y el consejero cree que "no haya ningún inconveniente".

Además, ha insistido en que se trataría de "poner el lunes y el martes, todo lo mas, porque las que son a partir del martes tienen los primeros días de la semana siguiente para entrar".

Al respecto, ha asegurado que el plazo "no es estrictamente en la 12 semana: la 12 semana más un día o menos un día. No es una rigidez pasmosa que si te retrasas un día, estás condenado", ha subrayado.

"Lo que no se puede dejar es una semana más o una semana menos, claro, eso ya es mucho tiempo en el desarrollo embrionario", ha concluido el consejero a preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar el 'II Premio Nacional Marqués de Valdecilla'.