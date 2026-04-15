Cantabria mejorará la ratio de monitores por alumno de los comedores escolares

El Gobierno de Cantabria trabaja en actualizar la orden regional de comedores escolares. Lo harán para adaptarse al Decreto nacional que entrará en vigor el próximo jueves y que plantea que en los centros educativos haya más fruta, verdura, pescado o carne y menos fritos y productos ultraprocesados.

La consejería de Educación trabaja junto a los centros educativos no solo para adaptar la comida, sino para mejorar la ratio de monitores por alumno. Así lo avanza en Onda Cero María José Rioseco, portavoz de los directores de Infantil y Primaria, que sostiene que la próxima semana hay convocada una reunión para elaborar una nueva orden regional que se adapte al decreto nacional.

Según Rioseco, en la nueva normativa “se va a contemplar tanto la parte de lo que es la comida en sí, como la parte de la vigilancia y cuidado de comensales. La cantidad de monitores que hay por cada grupo de alumnos de infantil o de primaria, porque tienen unas ratios diferentes”.

Y es que, aunque la calidad de la comida “es importante” también lo es “con qué personal contamos para que coman y para que se les vigile y que se les cuide y supervise”.

Los actuales pliegos para conceder este servicio a las empresas ya incluían los aspectos de calidad y cantidad de los alimentos que se sirven, aunque serán actualizados.