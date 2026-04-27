Cantabria estará este lunes en aviso por lluvias y tormentas

La mayor parte de Cantabria estará este lunes, 27 de abril, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 15.00 a las 22.00 horas en Liébana, la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde.

Durante esta franja temporal se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrán ir acompañadas de granizo.

Precaución en la carretera

La DGT pide especial precaución al volante durante la jornada ante los avisos de la AEMET. Avisos por lluvias y tormentas que no solo se activarán en Cantabria, sino que también estarán vigentes en Ourense, Lugo, Asturias, León, Palencia, Burgos, La Rioja, Huesca, Lleida y Girona.

Por este motivo, se pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras.