Cantabria dice que el convenio con Santa Clotilde "no privatiza nada" y "evita irregularidades del pasado"

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha negado que se vayan a "privatizar" servicios sanitarios a través del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde al que el Gobierno regional destinará 216 millones de euros para 15 anualidades, que ha aclarado que aún no se ha aprobado sino que está en tramitación, y que regula la asistencia que ya presta este centro "con absoluta transparencia", puesto que se hace "precisamente para evitar irregularidades del pasado".
Pascual ha dado este jueves una rueda de prensa para desmentir lo que ha tildado como "una cadena de bulos y desinformaciones" en torno a este convenio, que ha subrayado que "no es un contrato a dedo ni una concesión privada".
Según ha explicado, "si todo va bien", se aprobará dentro de un mes o mes y medio, y lo que recogerá son aquellos servicios que ya presta el Hospital Santa Clotilde cuando "no llegamos" en la sanidad pública -cirugía de apoyo, algunas pruebas diagnosticas o cuidados paliativos...-. Por lo tanto "no se van a privatizar", sino que es algo "complementario y de apoyo" a los servicios públicos tal y como se viene haciendo en este centro desde hace "más de 80 años".
"No se privatiza nada de nada. Se integra funcionalmente en la red pública con financiación, fiscalización y supervisión públicas". "Es asegurar la continuidad asistencial de servicios que el sistema público necesita y que Santa Cotilde presta desde hace más de ocho décadas, con calidad profesionalizada", ha aclarado.
Además, ha subrayado que la dotación presupuestaria de este convenio supone destinar unos 14,5 millones de euros al año, cuantía similar a la que ya se está pagando. En este punto, ha destacado que el anterior Gobierno PRC-PSOE abonó "84 millones" a Santa Clotilde en ocho años -teniendo en cuenta que los precios de esa época han subido por la inflación y que también hay mayor actividad porque ha subido la presión asistencial-.
Es por ello que ha opinado que se ha creado una "campaña deliberada de manipulación, impulsada por quienes saben que están mintiendo pero confían en que la mentira, si se repite muchas veces, cale en la opinión pública. No hay pelotazo, no hay privatización encubierta. Hay un Gobierno que actúa de acuerdo con la ley, con total transparencia", ha insistido.
Y ha lamentado que durante los ocho años del Gobierno PRC-PSOE nadie hablaba de "pelotazo ni privatización", pero ahora se "escandalizan" cuando "se hace bien, con control, con transparencia". "Hasta ahora no ha sido privado, y de repente ahora viene el PP y es privado", ha sentenciado.