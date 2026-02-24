Cantabria activa el nivel 2 del operativo de incendios

El Gobierno de Cantabria activará hoy el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en todo el territorio de la comunidad autónoma ante las previsiones meteorológicas previstas, sobre todo, para las jornadas del martes y el miércoles, cuando se esperan vientos de componente sur que elevarán las temperaturas por encima de los 20 grados.

De esta forma, la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, elevará el nivel de riesgo en las 13 comarcas y movilizará a un total de 36 brigadas bomberos forestales, 26 agentes del medio natural, 4 emisoristas y 2 técnicos de guardia.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y anima a poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquellas prácticas sospechosas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural de Cantabria.

19 incendios en las últimas horas

Ayer se provocaron 19 incendios forestales. A estas horas únicamente cuatro permanecen activos, localizados en los municipios de Soba, Vega de Pas, Lamasón y Miera.

Las previsiones para las próximas 48 horas indican niveles de riesgo altos y muy altos en toda la región. Ante estas circunstancias, el Gobierno de Cantabria va a mantener activo el nivel máximo de alerta del el dispositivo de lucha toda la Comunidad.