Camargo instalará 65 cámaras en 29 puntos estratégicos del municipio

Cinco empresas han presentado sus ofertas para desplegar el nuevo sistema municipal de captura de datos de Camargo, el denominado Anillo Digital, que contará con 65 cámaras distribuidas en 29 puntos estratégicos del municipio.

El proyecto supondrá una inversión de 188.773 euros (IVA incluido) y permitirá mejorar la obtención de datos en los principales accesos al casco urbano, mejorando el conocimiento de los flujos de tráfico y reforzando la vigilancia de parques, plazas y otros espacios públicos, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La creación de este Anillo Digital constituye una de las actuaciones de modernización de los servicios públicos incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360'.

El proyecto permitirá que la transformación de este espacio central del municipio se extienda más allá del propio edificio de La Vidriera y tenga efectos sobre la movilidad, la seguridad y la atención de los espacios públicos del entorno.

Una parte fundamental de la actuación será la instalación de 32 cámaras en doce puntos de acceso al casco urbano. Algunas estarán destinadas a la lectura automática de matrículas, mientras que otras ofrecerán una visión general del tráfico y del entorno para poder interpretar lo que sucede en cada zona.

Así, parte de los dispositivos se situarán en Alcatel, La Vidriera-La Cerrada, Villalobos, la rotonda de los Pueblos, Las Palmas, Buenos Aires, la rotonda de Bahía Real, la rotonda Rufino Ruiz Ceballos, la rotonda de El Bardalón, el Crucero de Muriedas y la entrada al polígono de Trascueto.

Estos equipos permitirán conocer cómo se distribuye el tráfico por franjas horarias y sentidos de circulación, detectar los puntos con mayor intensidad y disponer de datos municipales propios para planificar mejor la movilidad y los servicios públicos.

El proyecto contempla también la colocación de 17 cámaras en diez espacios públicos. Estos equipos ofrecerán una imagen general de lo que ocurre en cada zona y facilitarán la detección y el análisis de incidencias, sin tener como función principal la lectura automática de matrículas.

Se instalarán en el eje formado por las calles Concha Espina y Menéndez Pelayo; entre Menéndez Pelayo y la plaza de la Constitución; en la Casa Altamira; la rotonda de la Concordia; la calle Eulogio Fernández Barros; la plaza de la Constitución; la avenida de Cantabria, bajo el puente; el parque de Cros; el parque de Bahía Real, junto a la estación de Feve; y el entorno de la Ría del Carmen, en el Valle de Camargo.

Además, se renovarán 16 cámaras que han quedado obsoletas y que se encuentran en los pasos inferiores de Lejardi y La Hoyuela, la rotonda de Cros, la Escuela de Estaños, la fachada de la Policía Local, el Centro Municipal de Empresas y el Complejo Deportivo La Maruca.

Todas las cámaras estarán conectadas a una única plataforma municipal de gestión, que incorporará herramientas de análisis e inteligencia artificial.

El sistema contará con la correspondiente señalización en los accesos y cumplirá la normativa vigente en materia de protección de datos.

Las imágenes se conservarán durante un plazo máximo de 30 días y los dispositivos no dispondrán de sistemas de reconocimiento facial, aspectos que estarán recogidos en la evaluación de impacto previa a su puesta en funcionamiento.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa seleccionada dispondrá de 150 días naturales desde su formalización para suministrar, instalar y poner en funcionamiento el nuevo sistema.

'La Vidriera 360'

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha avanzado que el Anillo Digital va a permitir "modernizar un sistema que en algunos puntos había quedado obsoleto y extenderlo a lugares estratégicos".

"Queremos que la tecnología se traduzca en mejoras que los vecinos puedan percibir en su vida diaria, con unos accesos mejor controlados, una respuesta más eficaz ante las incidencias y unos espacios públicos más seguros y mejor atendidos", ha aseverado.

El alcalde ha indicado que la instalación del Anillo Digital permitirá al Ayuntamiento "disponer de información propia y actualizada para tomar mejores decisiones", además de "poner nuevas herramientas a disposición de la Policía Local para que pueda desarrollar su trabajo con mayor eficacia".

El nuevo sistema municipal de captura de datos forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360', diseñado por el Ayuntamiento de Camargo con una inversión global prevista de 8,2 millones de euros para modernizar el Centro Cultural La Vidriera y regenerar su entorno.

El plan reúne actuaciones dirigidas a mejorar los espacios públicos, la movilidad peatonal y ciclista, la eficiencia energética y la sostenibilidad, así como a incorporar nuevas soluciones tecnológicas a la gestión de los servicios municipales.

El Ayuntamiento presentó este proyecto en febrero de 2025 y, en octubre de ese mismo año, anunció la obtención de tres millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para contribuir a su ejecución.

Camargo fue, junto con Santander, uno de los dos municipios de Cantabria seleccionados en esta convocatoria de financiación europea. La instalación del nuevo sistema de captura de datos podrá recibir una cofinanciación europea del 60 por ciento.

Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).