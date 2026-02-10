Las cámaras con lectura de matrícula de Astillero permiten localizar un vehículo robado

El nuevo sistema municipal de cámaras de videovigilancia de Astillero, que incorpora lectura automática de matrículas (ANPR), ha permitido localizar un vehículo que había sido robado, recuperarlo y detener a los presuntos responsables.

Astillero ha informado este martes que los hechos se produjeron tras una cita concertada con un vecino que vendía su coche en Internet. Durante el encuentro con los supuestos compradores, éstos se hicieron con el vehículo y salieron huyendo.

La red de cámaras instalada en el municipio permitió detectar e identificar tanto el vehículo robado como el automóvil utilizado por los implicados para desplazarse, aportando información operativa en un plazo reducido de tiempo.

En este sentido, en cuestión de minutos, la Policía Local de Astillero pudo identificar el vehículo en el que se trasladaron los autores al municipio, tras la realización de breves diligencias de investigación, información que se remitió a la Guardia Civil. Gracias a esta coordinación, en cuestión de horas el vehículo fue localizado, los autores identificados y puestos a disposición judicial y el coche se recuperó.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos, ha enfatizado que este caso "confirma que la inversión en seguridad funciona y tiene un impacto directo en la protección de los vecinos".

"Hemos implantado un sistema de cámaras inteligentes que no solo actúa como elemento disuasorio, sino que aporta capacidad real para identificar vehículos y acelerar la respuesta ante delitos, siempre en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil. El objetivo es claro: que Astillero sea un municipio más seguro, moderno y preparado", ha subrayado.

La implantación de estas cámaras forma parte de una línea de actuación destinada a consolidar un municipio más seguro y preparado, donde la tecnología se pone al servicio de la seguridad y de una respuesta más rápida ante hechos delictivos o conductas incívicas.