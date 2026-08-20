La calle más cara para comprar vivienda en Cantabria es Hernán Cortés de Santander

La calle más exclusiva de Cantabria para comprar una vivienda es la calle Hernán Cortes de Santander, donde los propietarios piden una media de 850.000 euros, según un estudio de idealista.

Pese a liderar el ránking en la comunidad autónoma, este precio se sitúa muy lejos de los que se pide en cualquiera de las diez zonas más caras del país para adquirir una vivienda, con importes que en todos los casos superan los 6 millones de euros.

En España, la zona más cara para adquirir una vivienda se encuentra en la isla de Mallorca, concretamente en el municipio de Andratx, y es el Camí des Salinar, donde sus propietarios piden una media de 15 millones de euros.